Πούρα, αστακοί και πολυτελή δείπνα: Οι αναρτήσεις του Φιρινίδη που αποκαλύπτουν τη χλιδάτη ζωή με τις δωρεές της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

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Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον επικεφαλής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ο οποίος ζούσε πολυτελή ζωή με τα χρήματα που συγκεντρώνονταν μέσω δωρεών για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Μάλιστα, ο ίδιος δεν έκρυβε τον τρόπο ζωής του, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τις αναρτήσεις του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, προέδρου της ΜΚΟ, στα social media, μεγάλα ποσά που προορίζονταν για οικογένειες παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, μετατρέπονταν σε ακριβά γεύματα, νυχτερινές εξόδους, διαμονές σε πολυτελείς σουίτες ξενοδοχείων και άλλες δαπανηρές απολαύσεις, με τη συμμετοχή και της συντρόφου του.

Τα προκλητικά posts

Στο προσωπικό του προφίλ εμφανίζονται φωτογραφίες με πούρα, αστακούς και δείπνα σε ακριβά εστιατόρια, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στους διαλόγους που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί και αποτυπώνουν τον πολυτελή τρόπο ζωής του ίδιου και της 35χρονης συντρόφου του, Βασιλικής Μανησιώτη.

Σε μία από τις αναρτήσεις του, ο Φιρινίδης δημοσίευσε φωτογραφία από τα γενέθλιά του, στην οποία διακρίνεται να καπνίζει πούρο, συνοδεύοντάς τη με τη φράση: «Άλλος ένας βασανισμένος χρόνος στο κατακαημένο μου κορμί».

Σε άλλη δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό, εμφανίζεται να απολαμβάνει το γεύμα του σε κάποιο ακριβό εστιατόριο, φορώντας προσεγμένα ρούχα. Η λεζάντα που επέλεξε ήταν «εκεί που σκάει το κύμα».

Μία ακόμη ανάρτηση περιλάμβανε τη φράση «ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος», αναφορά που προκαλεί οργή, καθώς ο ίδιος και η σύντροφός του είχαν καταχραστεί εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προορίζονταν για παιδιά που αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που είχε αναρτήσει υπήρχε και μία με αστακούς, την οποία συνόδευε η λεζάντα «άνοιξε ο ασκός του Αιόλου, τώρα αρχίζει το καλό».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και δημοσίευση της 16ης Οκτωβρίου 2026. Σε αυτήν, ο πρόεδρος της ΜΚΟ εμφανίζεται ξανά σε εστιατόριο, ενώ επέλεξε να συνοδεύσει τη φωτογραφία με emoji αλεπούδων, γράφοντας: «Η αλεπού πρώτη φορά τρώει πιπέρι».

Στο ίδιο πλαίσιο κινείτο και η σύντροφός του, όπως προκύπτει από τους διαλόγους στους οποίους γίνεται αναφορά ότι «έφαγε 20.000 ευρώ» χωρίς να αντιληφθεί πώς ξοδεύτηκαν και ότι «έπαθε σοκ».

Οι συγκεκριμένες συνομιλίες αποτυπώνουν τη σχέση του ζευγαριού με το χρήμα, το οποίο συγκεντρωνόταν μέσω εράνων για άρρωστα παιδιά και στη συνέχεια μετατρεπόταν σε πολυτελή διαβίωση.

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