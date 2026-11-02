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02.11.2026 20:27

Ισραήλ: Σε συνεργασία καλεί το μπλοκ της αντιπολίτευσης ηγέτης αραβικού κόμματος, για να φύγει ο Νετανιάχου

02.11.2026 20:27
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Το μπλοκ της ισραηλινής αντιπολίτευσης οφείλει «να αποδεχθεί την πολιτική πραγματικότητα» και να συνεργαστεί με τα αραβικά κόμματα εάν επιθυμεί να απομακρύνει από την εξουσία τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Γιουσέφ Τζαμπαρίν, επικεφαλής της παράταξης Ενοποιημένη Λίστα.

Μετά τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ, «όποιος είναι πραγματικά αποφασισμένος να αντικαταστήσει αυτήν την κυβέρνηση, οφείλει να αποδεχθεί την πολιτική πραγματικότητα» και να συνεργαστεί με τα αραβικά κόμματα, τα οποία είναι «πραγματικά έτοιμα να συμβάλουν στον τερματισμό της διακυβέρνησης Νετανιάχου», τόνισε ο Τζαμπαρίν.

Νωρίτερα, ο Γκάντι Άιζενκοτ δήλωσε ότι οι ηγέτες των κομμάτων που απαρτίζουν το κύριο μπλοκ της αντιπολίτευσης θα συναντηθούν την Τρίτη για να προσπαθήσουν να σχηματίσουν πλειοψηφία μετά τις ισραηλινές βουλευτικές εκλογές.

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