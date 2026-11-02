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02.11.2026 21:26

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Συγκίνησαν ο Ανδρέας Τετέι κι ο μαχητής της ζωής Μάριος

02.11.2026 21:26
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  • Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών πραγματοποίησε την 45η γιορτή του τη Δευτέρα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».
  • Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι αθλητές της σεζόν 2025/26, καθώς και όσοι διακρίθηκαν για το ήθος τους την περασμένη αγωνιστική περίοδο.
  • Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η συνάντηση του ποδοσφαιριστή Ανδρέα Τετέι με τον μικρό Μάριο, ο οποίος παρέδωσε το βραβείο στον επιθετικό στη σκηνή της εκδήλωσης.
  • Ο μικρός Μάριος ευχαρίστησε δημόσια τον Ανδρέα Τετέι για την έμπρακτη στήριξη που του προσέφερε κατά τη διάρκεια της δύσκολης προσωπικής του διαδρομής.
  • Ο Ανδρέας Τετέι αφιέρωσε το βραβείο του στον νεαρό φίλο του, υπογραμμίζοντας τον ιδιαίτερο δεσμό που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους.

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Την 45η Γιορτή του πραγματοποίησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών & Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ) το βράδυ της Δευτέρας (2/11) στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Σε μία εκδήλωση θεσμό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, βραβεύτηκαν οι καλύτεροι και οι καλύτερες της σεζόν 2025/26, όπως προέκυψαν μέσω ψηφοφορίας που διεξήχθη μεταξύ των μελών του Συνδέσμου, όπως και όσοι και όσες ξεχώρισαν για το ήθος τους κατά τη διάρκεια της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

Μία από τις πιο ανθρώπινες και συγκινητικές στιγμές της φετινής εκδήλωσης του ΠΣΑΠΠ εκτυλίχθηκε με πρωταγωνιστές τον Ανδρέα Τετέι και τον μικρό Μάριο, σε μια συνάντηση που ανέδειξε την κοινωνική διάσταση του ποδοσφαίρου και τη δύναμή του να προσφέρει κουράγιο πέρα από τις αθλητικές επιδόσεις.

Ο Έλληνας επιθετικός έχει αναπτύξει έναν ιδιαίτερο δεσμό με τον νεαρό φίλο του, στον οποίο έχει αφιερώσει αρκετά από τα γκολ του, σχηματίζοντας το αρχικό γράμμα του ονόματός του με τα χέρια του στους πανηγυρισμούς. Στην τελετή, ωστόσο, ο Μάριος βρέθηκε εκείνος στο επίκεντρο, καθώς ανέβηκε στη σκηνή και παρέδωσε στον Τετέι το βραβείο του, σε μια στιγμή με ιδιαίτερο συμβολισμό.

Ο μικρός Μάριος πήρε στη συνέχεια τον λόγο και θέλησε να ευχαριστήσει όσους στάθηκαν δίπλα του στη δύσκολη προσωπική του διαδρομή, αφιερώνοντας ξεχωριστή αναφορά στον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

«Είναι τιμή μου, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον ΠΣΑΠΠ και στον Αντρέα, ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μου και μου έδινε δύναμη να συνεχίσω. Η οικογένεια και οι φίλοι μου με βοήθησαν πάρα πολύ. Το ποδόσφαιρο πέρα από νίκες και τίτλους μπορεί να δώσει δύναμη σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και ο Ανδρέας το έκανε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Τετέι μίλησε για τη γνωριμία τους και την επιθυμία του να βρίσκεται κοντά στον νεαρό μαχητή της ζωής, εξηγώντας πως η πρωτοβουλία του ήταν αυθόρμητη και προερχόταν από την καρδιά του.

«Το έκανα με όλη μου την καρδιά όταν έμαθα ότι χρειαζόταν βοήθεια. Μου έστειλαν οι φίλοι του μήνυμα ότι ήθελε να με δει και πήγα ο ίδιος προσωπικά στο σπίτι του να του κάνω έκπληξη. Είναι μεγάλος μαχητής και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν. Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν όταν τον γνώρισα, έχει πάρει μερικά κιλάκια», είπε χαμογελώντας.

Κλείνοντας, ο επιθετικός αφιέρωσε στον Μάριο το βραβείο του, με τη συγκεκριμένη στιγμή να αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές της βραδιάς.

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