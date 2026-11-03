Τσίπρας: «Να δώσουμε τη μάχη σπίτι – σπίτι, για να είναι ο τελευταίος χειμώνας με κυβέρνηση Μητσοτάκη»

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Στη μάχη που έχει μπροστά της η ΕΛΑΣ τους επόμενους μήνες και στο ρόλο που καλείται να επιτελέσει, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας σε συνάντηση μελών και φίλων του κόμματος, στην Καλαμάτα. Επιτέθηκε για μία ακόμη φορά στην κυβέρνηση λέγοντας ότι έχει στήσει «γλεντοκόπι» με ημέτερους και συμφέροντα και πως πρέπει να φύγει, ευχήθηκε δε «να είναι ο τελευταίος χειμώνας με κυβέρνηση Μητσοτάκη».

«Τρώνε οι ημέτεροι, τρώνε οι γνωστοί, τρώνε οι βολεμένοι τρώνε, οι γαλάζιες ακρίδες παίρνουν Πόρσε με τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ο κόσμος της εντιμότητας, ο κόσμος της δημιουργίας, οι άνθρωποι του μόχθου δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα» τόνισε. Αναφερόμενος στην υπόθεση «Χωριάτικο» σημείωσε πως «η προσπάθεια που κάνουν να φανούν ότι δήθεν τάχα είναι αυτοί οι εξυγιαντές, είναι μια προσπάθεια που τους ξεσκεπάζει και πλέον η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού συνειδητοποιεί ότι δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μονάχα να πούμε ένα μεγάλο ως εδώ. Να είναι ο τελευταίος χειμώνας τούτος με κυβέρνηση Μητσοτάκη στον τόπο μας».

Όσον αφορά τις εκλογικές στοχεύσεις του κόμματος, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ επισήμανε ότι στόχος είναι η νίκη στις εκλογές και όχι η κατάκτηση της δεύτερης θέσης.

«Ερχόμαστε για να ενώσουμε και όχι για να διχάσουμε τον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο», είπε, «για να δημιουργήσουμε την παράταξη εκείνη που θα μπορέσει όποτε και αν στηθούν οι επόμενες κάλπες, να πάει και να κοιτάξει στα μάτια τον αντίπαλο για να τον νικήσει». «Δεν θέλουμε εμείς να είμαστε εδώ για να έρθουμε δεύτεροι, δεν μας απασχολεί η 2η θέση» ξεκαθάρισε, «εμείς θέλουμε να δώσουμε την προοπτική της νίκης, να τελειώνουμε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Εκτίμησε πως μέχρι την κάλπη «έχουμε απ’ ό, τι φαίνεται έξι- επτά μήνες» ενώ άφησε την αιχμή πως δεν ξέρει αν ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές τον Μάιο ή τον Ιούνιο διότι «το ταμείο δεν το αφήνει κανείς εύκολα».

Σε κάθε περίπτωση, κάλεσε τα μέλη και τους φίλους του κόμματος, «να δώσουμε τη μάχη και να τη δώσουμε με όρους παραδοσιακούς σπίτι – σπίτι, καφενείο, το καφενείο, πλατεία την πλατεία». «Να δώσουμε τη μάχη για να πετύχουμε να ξαναπάρουμε πίσω τη χώρα μας και το μέλλον των παιδιών μας. Αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών της άνοιξης, του καλοκαιριού, του 2027» τόνισε. Επιπλέον, ο Αλέξης Τσίπρας προσδιόρισε για την ΕΛΑΣ και τον ρόλο του αναχώματος στον φασισμό και τον νεοναζισμό. Η ΕΛΑΣ επιτελεί έναν «διττό ιστορικό ρόλο» είπε, ανάχωμα απέναντι στην κοινωνικά αδικία αλλά και ανάχωμα απέναντι στον φασισμό και το νεοναζισμό «που ξαναβγαίνει από το καβούκι του και από το χρονοντούλαπο της ιστορίας τούτες τις μέρες σε όλη την Ευρώπη αλλά και στον τόπο μας».

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