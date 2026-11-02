Γιάννης Μάγγος για καταδίκη αστυνομικών: «Ήθελαν να κλείσουν την υπόθεση με πλημμέλημα, αλλά δεν υπολόγισαν ότι οι γονείς αποκτούν κίνητρο όταν χάνουν το παιδί τους»

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Μετά από έξι χρόνια δικαστικού αγώνα το δικαστήριο Καρδίτσας, δικαίωσε τη μνήμη του Βασίλη Μάγγου, κρίνοντας ένοχους τους 5 από τους 6 αστυνομικούς που τον ξυλοκόπησαν βάναυσα.

Ο πατέρας του Βασίλη, Γιάννης Μάγγος που όλα αυτά τα χρόνια ήταν μπροστά σε κάθε κινητοποίηση, ζητώντας τη δικαίωση του γιου του, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την απόφαση του δικαστηρίου.

«Είναι μεγάλη δικαίωση μετά από έξι χρόνια. Έξι χρόνια εναντίον μίας προσπάθειας συγκάλυψης που ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή. Ήθελαν να κλείσουν την υπόθεση με ένα απλό πλημμέλημα. Όμως δεν περίμεναν ότι οι γονείς, όταν χάνουν το παιδί τους, έχουν ένα τεράστιο κίνητρο, ηθικό και ψυχολογικό. Βγήκαμε στον δρόμο και είπαμε ότι τώρα δεν υπάρχει πίσω, μόνο μπροστά» δήλωσε ο Γιάννης Μάγγος στο OPEN.

Ο Γιάννης Μάγγος τόνισε ότι τα πειστήρια κατά των αστυνομικών ήταν συντριπτικά. «Παρά το γεγονός ότι ήμασταν χωρίς δικαίωμα παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας και απέναντί μας είχαμε επτά δικηγόρους, επειδή τα ντοκουμέντα ήταν συντριπτικά εις βάρος τους, το δικαστήριο δικαίως τους καταδίκασε».

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το παιδί του βασανίστηκε το 2020 και όχι στην εποχή της χούντας ή του εμφυλίου. «Θα πρέπει ένας αστυνομικός να ξανασκεφτεί να βγάλει το γκλοπ του και να χτυπήσει ή να πυροβολήσει αυθαίρετα. Η ανθρώπινη ζωή είναι δώρο που δίνεται μόνο μία φορά», σχολίασε.

Ο Γιάννης Μάγγος ζήτησε την αποπομπή των αστυνομικών από το σώμα, μετά την απόφαση του δικαστηρίου.«Αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Αστυνομία αποδεικνύεται ότι υπάρχουν βασανιστές. Στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας αποδεικνύεται ότι υπάρχουν βασανιστές. Τι θα γίνει τώρα; Είναι ένα ερώτημα προς τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Στην Ελληνική Αστυνομία υπάρχουν βασανιστές που πληρώνονται με τα χρήματα του ελληνικού λαού. Θα συνεχίσουν να κάνουν τα ίδια ή θα φύγουν;».

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