Ο Τραμπ παίζει τα ρέστα του λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές: «Οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών είναι επικίνδυνοι γιατί είναι υπέρ των τζιχαντιστών»

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Πυρά στους Δημοκρατικούς εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μια ανάσα πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε στα εγκαίνια της ανακαινισμένης Reflecting Pool, της μεγάλης τεχνητής λίμνης στην Ουάσιγκτον στην οποία αντανακλώνται τα μνημεία για τον Τζορτζ Ουάσιγκτον και τον Αβραάμ Λίνκολν και δεν έχασε την ευκαιρία να επιτεθεί στους Δημοκρατικούς.

«Είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών: γιατί είναι υπέρ των τζιχαντιστών και των Αδελφών Μουσουλμάνων και «άλλους που δεν τους φαντάζεστε». Αυτοί οι υποψήφιοι στηρίζουν αποτρόπαιες πολιτικές, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνοντας ειδική αναφορά στις θέσεις τους για το μεταναστευτικό και τα δικαιώματα των τρανς ατόμων. «Θα υπερασπιστούμε τη χώρα μας, τον πολιτισμό μας και την κληρονομιά μας για τις επόμενες γενιές», ανέφερε ο Τραμπ.

«Παλέψαμε 250 χρόνια για να κάνουμε τη χώρα μας μεγάλη, δεν θα την καταστρέψουν κάποιοι αποτυχημένοι τύποι από τους Δημοκρατικούς», είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

Trump: "The Democrat Party has nominated some of the most extreme and dangerous slate of candidates in American history … We fought for 250 years to make it great, we're not going to let it be torn down by a bunch of people that have failed everywhere they've been." pic.twitter.com/9HCiTZhfGb — The Post Millennial (@TPostMillennial) November 2, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα… επιτεύγματά του, όπως το ότι «έχουμε τη Γροιλανδία, ευχαριστούμε τη Δανία και την Ευρώπη για αυτό», αλλά και στο ότι τήρησε «όλες υποσχέσεις που έδωσε».

Trump:



We also have Greenland now.



We want to thank Denmark and Europe for making that possible. pic.twitter.com/VwMI7NI1w0 November 2, 2026

Επιπρόσθετα, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι επιχειρούν να προκαλέσουν σύγχυση στους ψηφοφόρους στην Αλάσκα, τοποθετώντας στο ψηφοδέλτιο έναν υποψήφιο με το όνομα Νταν Σάλιβαν, τον οποίο χαρακτήρισε «ψεύτικο», και κάνοντας λόγο για «εκλογική νοθεία».

Συγκεκριμένα, στο ψηφοδέλτιο της πολιτείας περιλαμβάνεται ο Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν, ένας ελάχιστα γνωστός υποψήφιος που κατεβαίνει χωρίς κομματική υποστήριξη, ενώ υποψήφιος είναι και ο εν ενεργεία Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν. Σύμμαχοι του τελευταίου έχουν κατηγορήσει τους Δημοκρατικούς ότι επιχειρούν να παραπλανήσουν το εκλογικό σώμα, εκμεταλλευόμενοι τη συνωνυμία των δύο υποψηφίων.

«Μπορεί να υπάρξει συμφωνία» με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, να δικαιολογήσει τον πόλεμο με το Ιράν, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο κόσμος θα ήταν «ένα εντελώς διαφορετικό μέρος» εάν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικά όπλα.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τον υψηλότερο πληθωρισμό των τελευταίων 15 ετών σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο κράτος, γεγονός που, κατά τον ίδιο, την ωθεί στην αναζήτηση συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο «θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα».

Παράλληλα, επέμεινε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είχε ήδη δεχθεί καίριο πλήγμα από τις προηγούμενες αμερικανικές επιχειρήσεις. «Το σταματήσαμε αυτό πριν από έναν χρόνο με εκείνα τα υπέροχα βομβαρδιστικά B-2, τα οποία πέτυχαν κάθε στόχο και έριξαν εκατοντάδες τόνους βράχων πάνω από τα πάντα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Η μεγαλύτερη πτώση για το πετρέλαιο»

Για την οικονομία και την ακρίβεια, ζητήματα που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των Αμερικανών ψηφοφόρων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τα προσωπικά εισοδήματα έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, ενώ το ποσοστό της φτώχειας βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Παράλληλα, υποσχέθηκε ότι, σε περίπτωση εκλογικής νίκης των Ρεπουμπλικανών, κάθε ενήλικος πολίτης στις ΗΠΑ θα λάβει 5.000 δολάρια, τα οποία θα μπορεί να διαθέσει αποκλειστικά για αγορές εντός της χώρας.

Αναφερόμενος στην αυριανή εκλογική αναμέτρηση, ο Τραμπ κάλεσε τους ψηφοφόρους να στηρίξουν τους Ρεπουμπλικανούς, τονίζοντας ότι «πρέπει να διατηρήσουμε το Κογκρέσο μας ισχυρό, ελεύθερο, με λίγη από την παραδοσιακή αμερικανική κουλτούρα».

«Έχω ταξιδέψει σε ολόκληρη τη χώρα. Η Αμερική είναι έτοιμη να προχωρήσει, έτοιμη να ψηφίσει», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Την πτώση των τιμών του πετρελαίου προέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι καταγράφηκε η μεγαλύτερη ημερήσια μείωση όλων των εποχών, παρά το γεγονός ότι οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

«Σήμερα το πετρέλαιο υποχώρησε κατά 10 δολάρια, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία. Δεν έχει υπάρξει ποτέ άλλη ημέρα κατά την οποία η τιμή του να έχει μειωθεί τόσο πολύ, κατά 10 δολάρια», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στην πισίνα αντανάκλασης του Μνημείου του Λίνκολν.

Ο Τραμπ εκτίμησε, μάλιστα, ότι η πτωτική πορεία θα συνεχιστεί, συνδέοντάς την με τις εξελίξεις στη σύγκρουση με το Ιράν.

«Οι τιμές θα υποχωρήσουν ακόμη περισσότερο, καθώς κερδίζουμε απέναντι στο Ιράν, και μάλιστα με ευκολία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

H ανάρτηση στο Truth Social για Ιράν και πετρέλαιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε εκ νέου ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει το συντομότερο δυνατόν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, εκτιμώντας πως «θα μπορούσε να συμβεί».

Σχολιάζοντας την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social: «Οι τιμές του πετρελαίου κατακρημνίζονται, σχεδόν κατά 10 δολάρια το βαρέλι – ρεκόρ – επειδή ο κόσμος θεωρεί πως δεν θα υπάρχει πόλεμος με το Ιράν. Το Ιράν επιθυμεί διευθέτηση, το συντομότερο δυνατόν. Θα μπορούσε να συμβεί!».

Εν τω μεταξύ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε σε δημοσιογράφους την αισιοδοξία του ίδιου και του προέδρου Τραμπ σχετικά με την προοπτική επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

«Είχαμε αρκετές εποικοδομητικές συζητήσεις με τους Ιρανούς», δήλωσε ο Βανς. «Ο πρόεδρος κι εγώ είμαστε αρκετά αισιόδοξοι σχετικά με την προοπτική επίτευξης συμφωνίας», συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα, οι Καταριανοί μεσολαβητές ταξίδεψαν στην Τεχεράνη το βράδυ της Δευτέρας για συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί για μια ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, ανέφερε ένας αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για αυτές τις επαφές.

Υπό συζήτηση είναι μια εκδοχή του προσχεδίου της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν η οποία ήταν υπό διαπραγμάτευση τις προηγούμενες οκτώ ημέρες, είπε η ίδια πηγή.

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