Νέα δικαστική νίκη του Χάρβαρντ: Απορρίφθηκε η αγωγή της κυβέρνησης Τραμπ για τα στοιχεία εισαγωγής φοιτητών

Takeaways by to pontiki AI Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε αγωγή του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η οποία επιδίωκε να υποχρεώσει το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ να παραδώσει αρχεία σχετικά με τις εισαγωγές φοιτητών.

Η έρευνα του υπουργείου είχε στόχο να διαπιστώσει εάν το εκπαιδευτικό ίδρυμα λαμβάνει υπόψη τη φυλετική καταγωγή των υποψηφίων κατά τη διαδικασία εισαγωγής τους.

Το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ υποστήριξε ότι η αγωγή αποτελεί μέρος ευρύτερης κυβερνητικής πίεσης και δεν ακολούθησε τις νόμιμες διαδικασίες για την εξασφάλιση της συνεργασίας του.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να ελέγξει αν το πανεπιστήμιο συμμορφώνεται με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 2023, η οποία απαγορεύει προγράμματα εισαγωγής που βασίζονται στη φυλή.

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Νέα δικαστική ήττα υπέστη η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στην αντιπαράθεσή της με το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, καθώς ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε αγωγή του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, με την οποία ζητούσε να υποχρεωθεί το πανεπιστήμιο να παραδώσει αρχεία σχετικά με τις εισαγωγές φοιτητών.

Στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν το Χάρβαρντ εξακολουθεί να λαμβάνει υπόψη τη φυλετική καταγωγή των υποψηφίων κατά τη διαδικασία εισαγωγής τους.

US judge dismisses Trump administration's Harvard admissions probe case https://t.co/NxEhsLtq70 — Reuters (@Reuters) November 2, 2026

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Μιόνγκ Τζουν, στη Βοστώνη, απέρριψε την αγωγή του υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία το πανεπιστήμιο υποστηρίζει ότι εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικανού προέδρου εναντίον του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Το Χάρβαρντ αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να αξιοποιήσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση και τις εξουσίες του κράτους προκειμένου να επιβάλει αλλαγές στα αμερικανικά πανεπιστήμια, τα οποία ο πρόεδρος υποστηρίζει ότι κυριαρχούνται από ιδεολογίες της «ριζοσπαστικής Αριστεράς».

Το πανεπιστήμιο, που εδρεύει στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, έχει ήδη εξασφαλίσει ευνοϊκές αποφάσεις από άλλους δικαστές, οι οποίοι απέρριψαν προσπάθειες της κυβέρνησης να διακόψει επιχορηγήσεις άνω των 2 δισ. δολαρίων, να απαγορεύσει στο ίδρυμα να δέχεται διεθνείς φοιτητές και να κινηθεί δικαστικά εναντίον του για φερόμενη αποτυχία προστασίας Εβραίων και Ισραηλινών φοιτητών από περιστατικά παρενόχλησης.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε καταθέσει την αγωγή ενώπιον του δικαστή Τζουν τον Φεβρουάριο, υποστηρίζοντας ότι το Χάρβαρντ δεν συνεργαζόταν με τις έρευνες για το κατά πόσον συμμορφώνεται με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ του 2023.

Harvard University won dismissal of a government lawsuit seeking records on hundreds of thousands of applicants, dealing a setback to the Trump administration’s efforts to ensure that the school isn’t using race as a factor in admissions https://t.co/9GlvgelpM5 November 2, 2026

Με εκείνη την απόφαση, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε απορρίψει προγράμματα εισαγωγής φοιτητών που λάμβαναν υπόψη τη φυλή, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής φοιτητών από φυλετικές μειονότητες.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Παιδείας χρειάζονται αναλυτικά στοιχεία για τις αιτήσεις εισαγωγής φοιτητών σε βάθος ετών, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν η φυλή εξακολουθεί να επηρεάζει τις αποφάσεις του Χάρβαρντ σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων.

Οι δικηγόροι του πανεπιστημίου αντέτειναν ότι η αγωγή κατατέθηκε ως αντίποινα για την άρνηση του Χάρβαρντ να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κυβέρνησης για ριζική αναμόρφωση της διοίκησης, των διαδικασιών προσλήψεων και των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του, ώστε να ευθυγραμμιστούν με την πολιτική της.

A federal judge dismissed the Trump administration's lawsuit seeking to force Harvard University to turn over records for an investigation into whether it continues to consider race in its student admissions process. https://t.co/dME1Q9JCbl pic.twitter.com/aJDMs5GJYp November 2, 2026

Όπως επισήμαναν, η προσφυγή του υπουργείου Δικαιοσύνης ακολούθησε την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, στις αρχές Φεβρουαρίου, ότι τερματίζει τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμβιβασμού και απαιτεί αποζημίωση ύψους 1 δισ. δολαρίων από το πανεπιστήμιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κατηγορήσει τότε το Χάρβαρντ ότι «εδώ και πολύ καιρό συμπεριφέρεται πολύ άσχημα».

Από την πλευρά του, το πανεπιστήμιο υποστήριξε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης προσέφυγε στη Δικαιοσύνη χωρίς προηγουμένως να ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για την εξασφάλιση της οικειοθελούς συμμόρφωσης του ιδρύματος.

Σύμφωνα με το Χάρβαρντ, τα αρχεία που ζητούσε η κυβέρνηση καλύπτουν πολλά χρόνια και περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων μαθητών λυκείου που είχαν υποβάλει αίτηση εισαγωγής στο πανεπιστήμιο.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ζητούσε την παράδοση των στοιχείων στο πλαίσιο έρευνας για το κατά πόσον το Χάρβαρντ συμμορφώνεται με τον Τίτλο VI του Νόμου περί Πολιτικών Δικαιωμάτων του 1964, ο οποίος απαγορεύει τις φυλετικές διακρίσεις στα εκπαιδευτικά προγράμματα.

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