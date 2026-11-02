Κακοκαιρία Agneta: Ήχησε το 112 σε Θεσπρωτία, Κέρκυρα. Παξούς, Αντίπαξους, Διαπόντια Νησιά και Πρέβεζα – Σε κόκκινο συναγερμό 7 περιοχές

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Τα δόντια της δείχνει ήδη από τα βορειοδυτικά η κακοκαιρία Agneta, που αναμένεται να πλήξει την χώρα από το βράδυ της Δευτέρας και την Τρίτη, προκαλώντας ήδη την κινητοποίηση των αρχών.

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλη στη Θεσπρωτία, για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ της Δευτέρας έως τις πρωινές ώρες της Τρίτης.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Στην περιφερειακή ενότητα #Θεσπρωτίας, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.



‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026

Η ειδοποίηση αφορά ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας μετά την κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αντίστοιχο μήνυμα ετοιμότητας εστάλη και στα κινητά των κατοίκων της Κέρκυρας, των Παξών, των Αντιπαξών και των Διαποντίων Νήσων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Στα νησιά #Κέρκυρα, #Παξών, #Αντιπαξών & #Διαπoντίων_Νήσων, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.



‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026

Το ίδιο μήνυμα εστάλη και στην Πρέβεζα με διαφορά μισής ώρας περίπου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Στην περιφερειακή ενότητα #Πρεβέζης, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.



‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… November 2, 2026

Κλειστά τα σχολεία στην κεντρική και νότια Κέρκυρα την Τρίτη (03-11)

Κλειστά θα παραμείνουν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους δήμους Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Νότιας Κέρκυρας, λόγω των έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.

Την απόφαση για τον δήμο Κεντρικής Κέρκυρας έλαβε ο δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος, λαμβάνοντας υπόψη τον κόκκινο συναγερμό (Red Code) που έχει εκδοθεί από την Πολιτική Προστασία και τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αντίστοιχη απόφαση ελήφθη και από τον δήμο Νότιας Κέρκυρας.

Την είδηση επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ενώ όπως είπε «αναμένεται να ανακοινωθεί εάν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στον δήμο Βόρειας Κέρκυρας».

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη Πολιτικής Προστασίας στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων, με τη συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων και εθελοντικών ομάδων, για τον συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα ενόψει της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται από τις 04:00 έως τις 07:00 το πρωί.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες και η πυροσβεστική, ενώ οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων και δέντρων.

Σε Red Code 7 περιοχές- Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι περιοχές στις οποίες τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα (κόκκινη προειδοποίηση) είναι οι ακόλουθες:

Το Ανατολικό Αιγαίο, από τη Χίο και νοτιότερα, καθώς και τα Δωδεκάνησα, μέχρι αργά το βράδυ σήμερα, Δευτέρα 02 Νοεμβρίου.

μέχρι αργά το βράδυ σήμερα, Δευτέρα 02 Νοεμβρίου. Η Κέρκυρα, οι Παξοί και η Ήπειρος, κυρίως τα παράκτια τμήματά της, από το βράδυ σήμερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι αύριο το πρωί, Τρίτη 03 Νοεμβρίου.

κυρίως τα παράκτια τμήματά της, από το βράδυ σήμερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι αύριο το πρωί, Τρίτη 03 Νοεμβρίου. Η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, η Θάσος, η Σαμοθράκη, η Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου –Λήμνος, ‘Αγιος Ευστράτιος και Λέσβος–, κατά τη διάρκεια της νύχτας και έως αύριο, Τρίτη 03 Νοεμβρίου.

Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, σήμερα και αύριο , Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 τις εξής περιοχές:

Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Την Περιφέρ εια Ηπείρου

Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από την Εκδήλωση Καιρικών Φαινομένων και Πάσης Φύσεως Κινδύνων Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται να είναι υψηλός στις εν λόγω περιοχές.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών. Επιπλέον, το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει να επιχειρεί όπου απαιτείται, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο των παραπάνω οι Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Τέλος, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές και τις ώρες εκδήλωσης των έντονων φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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