FIFA: Ανοίγει τα έγγραφα του σχεδίου των 20 δισ. δολαρίων εν μέσω πιέσεων στον Ινφαντίνο

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Σε μια κίνηση που έρχεται εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων από την UEFA, η FIFA αποφάσισε να επιτρέψει στα μέλη του Συμβουλίου της να εξετάσουν σημαντικά έγγραφα σχετικά με το εγκαταλελειμμένο σχέδιο FIFA Forward Enterprise (FFE), το οποίο προέβλεπε την πώληση δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου έναντι 20 δισ. δολαρίων. Την εξέλιξη αποκάλυψε στο Reuters πηγή με άμεση γνώση της υπόθεσης, σε μια περίοδο κατά την οποία αμφισβητούνται οι χειρισμοί του προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Το επίμαχο σχέδιο είχε αποσυρθεί στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού, μόλις λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίησή του, καθώς προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις στο εσωτερικό του διεθνούς ποδοσφαίρου. Η υπόθεση είχε δημιουργήσει σοβαρούς τριγμούς στη FIFA, φτάνοντας στο σημείο να θέσει υπό αμφισβήτηση ακόμη και την παραμονή του Ινφαντίνο στην προεδρία.

Πρόσβαση στα έγγραφα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Σύμφωνα με το Reuters, ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρομ, απέστειλε τη Δευτέρα (2/11) επιστολή στα μέλη του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, ζητώντας τους να γνωστοποιήσουν εάν επιθυμούν να εξετάσουν τα έγγραφα που σχετίζονται με το σχέδιο FFE.

Η πρόσβαση στο υλικό θα παρέχεται υπό συγκεκριμένους όρους και αποκλειστικά στην έδρα της FIFA, στη Ζυρίχη, ενώ η δυνατότητα εξέτασης των εγγράφων αφορά μόνο τα μέλη του Συμβουλίου.

Η πρωτοβουλία συνέπεσε με τη λήξη της προθεσμίας που είχε θέσει η UEFA στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, προκειμένου να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων για τη διοίκηση και την προεδρία του Ινφαντίνο.

Οι ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες πιέζουν για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της FIFA, ζητώντας μεταρρυθμίσεις και εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο νέας θητείας του σημερινού προέδρου.

Τα περισσότερα από 100 ερωτήματα της UEFA και οι εξηγήσεις της FIFA

Η αντιπαράθεση είχε κλιμακωθεί τον Οκτώβριο, όταν η UEFA απέστειλε επιστολή στη FIFA με περισσότερα από 100 ερωτήματα, απαιτώντας διευκρινίσεις για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν περιλαμβάνονταν το εγκαταλελειμμένο σχέδιο FIFA Forward Enterprise, αλλά και το Βραβείο Ειρήνης της FIFA.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία, πάντως, θεώρησε μη ρεαλιστική την προθεσμία των δύο εβδομάδων που της δόθηκε για να απαντήσει, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ως βασικούς λόγους επικαλέστηκε τον αυξημένο φόρτο εργασίας λόγω της διοργάνωσης ενός νέου Παγκοσμίου Κυπέλλου Νέων στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και τις προετοιμασίες για το έκτακτο συνέδριο της 23ης Νοεμβρίου.

Στο συγκεκριμένο συνέδριο πρόκειται να επιλεγούν οι χώρες που θα φιλοξενήσουν τα Παγκόσμια Κύπελλα Γυναικών του 2031 και του 2035.

Παράλληλα, η FIFA επισήμανε ότι η δικαστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεπάγεται συγκεκριμένους νομικούς περιορισμούς, οι οποίοι επηρεάζουν τη δυνατότητα παροχής πληροφοριών.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι θα απαντήσει στα μέλη του Συμβουλίου της στον κατάλληλο χρόνο, ξεκαθαρίζοντας ότι η πρόσκληση για εξέταση των εγγράφων δεν επεκτείνεται πέρα από τα συγκεκριμένα στελέχη.

Ισχυρότερος ο Ινφαντίνο ενόψει των εκλογών του 2027

Παρά τις πιέσεις που δέχεται από την ευρωπαϊκή πλευρά, η θέση του Τζιάνι Ινφαντίνο ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών φαίνεται να έχει ενισχυθεί.

Περίπου δέκα ημέρες νωρίτερα, ο επικεφαλής του ασιατικού ποδοσφαίρου εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στο ενδεχόμενο τέταρτης θητείας του Ινφαντίνο, εξέλιξη που ενίσχυσε τις προοπτικές επανεκλογής του.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση περιόρισε ακόμη περισσότερο τα περιθώρια της ευρωπαϊκής πλευράς, η οποία εμφανίζεται ολοένα πιο απομονωμένη στην προσπάθειά της να εμποδίσει την ανανέωση της θητείας του προέδρου της FIFA.

Ο Ινφαντίνο αναμένεται να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία στις εκλογές του Μαρτίου 2027, ενώ η προθεσμία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων ολοκληρώνεται στις 18 Νοεμβρίου 2026.

Η εξέλιξη της αντιπαράθεσης με την UEFA, οι απαντήσεις στα ερωτήματα για το σχέδιο των 20 δισ. δολαρίων και η στάση των υπόλοιπων συνομοσπονδιών αποτελούν πλέον βασικά ζητήματα ενόψει της εκλογικής διαδικασίας.

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