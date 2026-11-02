Βραβεία ΠΣΑΠΠ 2026: Κωνσταντέλιας, Πινέδα και Νίκολιτς οι κορυφαίοι – Οι συγκινητικές στιγμές με Τεττέη και Χατζηγιοβάνη (Videos/Photos)

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Σε μια βραδιά αφιερωμένη στους πρωταγωνιστές του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και στις αξίες που ξεπερνούν τα όρια των αγωνιστικών χώρων, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (2/11) η 45η Γιορτή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ). Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Ορμπελίν Πινέδα απέσπασαν τις σημαντικότερες ατομικές διακρίσεις, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν οι βραβεύσεις του Ανδρέα Τεττέη και του Τάσου Χατζηγιοβάνη για την προσφορά τους σε παιδιά που αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», παρουσία προσώπων του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τον ΠΣΑΠΠ να τιμά τους κορυφαίους και τις κορυφαίες της αγωνιστικής περιόδου 2025/26, όπως αναδείχθηκαν από την ψηφοφορία των μελών του Συνδέσμου.

Πέρα από τις επιδόσεις στους αγωνιστικούς χώρους, η βραδιά περιλάμβανε ειδικές τιμητικές διακρίσεις για πράξεις κοινωνικής προσφοράς, αθλητικού ήθους και ψυχικού σθένους, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη πλευρά του ποδοσφαίρου.

Κωνσταντέλιας, Πινέδα και Νίκολιτς οι μεγάλοι νικητές

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναδείχθηκε κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής της Super League για δεύτερη διαδοχική χρονιά, εξαργυρώνοντας τις εμφανίσεις του με τον ΠΑΟΚ κατά την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός συνεχίζει από το καλοκαίρι την καριέρα του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, ενώ βρίσκεται σε περίοδο αποκατάστασης μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στον χιαστό.

Το βραβείο του καλύτερου ξένου ποδοσφαιριστή κατέκτησε ο Ορμπελίν Πινέδα, για την παρουσία του στην ΑΕΚ. Ο Μεξικανός μέσος, ο οποίος εδώ και λίγους μήνες αγωνίζεται στην πατρίδα του με τη φανέλα της Τσίβας, έστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ευχαριστώντας όσους τον στήριξαν και ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του με τη χαρακτηριστική φράση «μόνο ΑΕΚ».

Στην ΑΕΚ κατέληξε και το βραβείο του κορυφαίου προπονητή της Super League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να αναγνωρίζεται για την πορεία της ομάδας του, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και έως τα προημιτελικά του Conference League.

Ο Χρήστος Τζόλης ψηφίστηκε καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής του εξωτερικού, χάρη στις εμφανίσεις του με την Κλαμπ Μπριζ, πριν από τη μεγάλη μεταγραφή του στην Άρσεναλ. Αντίστοιχα, στην κατηγορία των γυναικών, η διάκριση απονεμήθηκε στη Βεατρίκη Σαρρή της Μπέρμιγχαμ Σίτι.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού τιμήθηκε ως πρώτος σκόρερ της προηγούμενης Super League, ενώ ο Σωτήρης Κοντούρης, που αγωνίστηκε στον Παναιτωλικό και τον Παναθηναϊκό, αναδείχθηκε καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής.

Το βραβείο του κορυφαίου τερματοφύλακα κατέκτησε ο Θωμάς Στρακόσα της ΑΕΚ.

Η κορυφαία ενδεκάδα της Super League είχε 14 ποδοσφαιριστές

Μια ιδιαιτερότητα παρουσίασε η ανάδειξη της καλύτερης ενδεκάδας του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2025/26, καθώς οι τρεις ισοψηφίες στην ψηφοφορία οδήγησαν στην επιλογή 14 ποδοσφαιριστών, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού.

Η ΑΕΚ είχε τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση, με έξι παίκτες, ενώ ακολούθησαν ο Ολυμπιακός με τρεις, ο ΠΑΟΚ και ο Λεβαδειακός με δύο ο καθένας και ο Παναθηναϊκός με έναν.

Στην περίπτωση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, η επιλογή του αφορά την παρουσία του στον Λεβαδειακό κατά την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Η κορυφαία ενδεκάδα, με βάση το σύστημα 4-4-2 και τις ισοψηφίες ανά θέση:

Τερματοφύλακας: Θωμάς Στρακόσα (ΑΕΚ).

Θωμάς Στρακόσα (ΑΕΚ). Κεντρικοί αμυντικοί: Φιλίπε Ρέλβας (ΑΕΚ), Παναγιώτης Ρέτσος (Ολυμπιακός).

Φιλίπε Ρέλβας (ΑΕΚ), Παναγιώτης Ρέτσος (Ολυμπιακός). Αριστερός μπακ: Μάριος Βήχος (Λεβαδειακός).

Μάριος Βήχος (Λεβαδειακός). Δεξιοί μπακ – ισοψηφία: Λάζαρος Ρότα (ΑΕΚ), Τριαντάφυλλος Τσάπρας (Λεβαδειακός).

Λάζαρος Ρότα (ΑΕΚ), Τριαντάφυλλος Τσάπρας (Λεβαδειακός). Κεντρικοί χαφ: Ορμπελίν Πινέδα (ΑΕΚ), Ραζβάν Μάριν (ΑΕΚ).

Ορμπελίν Πινέδα (ΑΕΚ), Ραζβάν Μάριν (ΑΕΚ). Εξτρέμ – ισοψηφία: Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), Ζέλσον Μαρτίνς (Ολυμπιακός), Αντρίγια Ζίβκοβιτς (ΠΑΟΚ).

Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), Ζέλσον Μαρτίνς (Ολυμπιακός), Αντρίγια Ζίβκοβιτς (ΠΑΟΚ). Επιθετικοί – ισοψηφία: Λούκα Γιόβιτς (ΑΕΚ), Ανδρέας Τεττέη (Παναθηναϊκός), Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός).

Η καλύτερη ενδεκάδα των γυναικών με κυρίαρχο τον ΠΑΟΚ

Στην αντίστοιχη ψηφοφορία για το πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας Γυναικών, ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε με επτά ποδοσφαιρίστριες στην κορυφαία ενδεκάδα.

Ο Αστέρας Τρίπολης εκπροσωπήθηκε από δύο αθλήτριες, ενώ από μία θέση κατέλαβαν ποδοσφαιρίστριες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού.

Οι 11 κορυφαίες ποδοσφαιρίστριες της σεζόν 2025/26:

Ντάνι Νόιχαους (ΠΑΟΚ)

Αναστασία Γκάτσου (Αστέρας Τρίπολης)

Μαρία Γκούνη (ΠΑΟΚ)

Μαρία Μήτκου (ΠΑΟΚ)

Μαρία Πατερνά (Αστέρας Τρίπολης)

Ελένη Σαΐχ (ΑΕΚ)

Μάρτα Λιόπις Άλβαρες (ΠΑΟΚ)

Λέντσε Αντρέεφσκα (ΠΑΟΚ)

Παναγιώτα Αργυρίου (ΠΑΟΚ)

Μινέλα Γκατσανίτσα (ΠΑΟΚ)

Γρηγορία Πούλιου (Παναθηναϊκός)

Όλοι οι νικητές στις επιμέρους κατηγορίες

Στη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν βραβεία και στους ποδοσφαιριστές, τις ποδοσφαιρίστριες και τους προπονητές που ξεχώρισαν στις δύο κατηγορίες της Super League 2 και στην Α’ Κατηγορία Γυναικών.

Καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής και καλύτερη νέα ποδοσφαιρίστρια:

Super League 2, Α’ Όμιλος: Χρήστος Αλμύρας (Asteras AKTOR Β’).

Χρήστος Αλμύρας (Asteras AKTOR Β’). Super League 2, Β’ Όμιλος: Χρύσανθος Γκέζος (Ελλάς Σύρου).

Χρύσανθος Γκέζος (Ελλάς Σύρου). Α’ Κατηγορία Γυναικών: Παναγιώτα Αργυρίου (ΠΑΟΚ).

Παναγιώτα Αργυρίου (ΠΑΟΚ). Super League: Σωτήρης Κοντούρης (Παναιτωλικός/Παναθηναϊκός).

Καλύτερος τερματοφύλακας και καλύτερη τερματοφύλακας:

Super League 2, Α’ Όμιλος: Θανάσης Γκαραβέλης (Νίκη Βόλου).

Θανάσης Γκαραβέλης (Νίκη Βόλου). Super League 2, Β’ Όμιλος: Γιάννης Γκέλιος (Καλαμάτα).

Γιάννης Γκέλιος (Καλαμάτα). Α’ Κατηγορία Γυναικών: Ντάνι Νόιχαους (ΠΑΟΚ).

Ντάνι Νόιχαους (ΠΑΟΚ). Super League: Θωμάς Στρακόσα (ΑΕΚ).

Καλύτερος προπονητής ανά κατηγορία:

Super League 2, Α’ Όμιλος: Γιώργος Αντωνόπουλος (Asteras AKTOR Β’).

Γιώργος Αντωνόπουλος (Asteras AKTOR Β’). Super League 2, Β’ Όμιλος: Αλέκος Βοσνιάδης (Καλαμάτα).

Αλέκος Βοσνιάδης (Καλαμάτα). Α’ Κατηγορία Γυναικών: Θανάσης Πατρικίδης (ΠΑΟΚ).

Θανάσης Πατρικίδης (ΠΑΟΚ). Super League: Μάρκο Νίκολιτς (ΑΕΚ).

Καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής και καλύτερη ξένη ποδοσφαιρίστρια:

Super League 2, Α’ Όμιλος: Ροντρίγκο Εραμούσπε (Ηρακλής).

Ροντρίγκο Εραμούσπε (Ηρακλής). Super League 2, Β’ Όμιλος: Αχμάντ Μορέιρα (Καλαμάτα).

Αχμάντ Μορέιρα (Καλαμάτα). Α’ Κατηγορία Γυναικών: Μινέλα Γκατσανίτσα (ΠΑΟΚ).

Μινέλα Γκατσανίτσα (ΠΑΟΚ). Super League: Ορμπελίν Πινέδα (ΑΕΚ).

Καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής και καλύτερη Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια:

Super League 2, Α’ Όμιλος: Ραφαήλ Πέττας (Νίκη Βόλου).

Ραφαήλ Πέττας (Νίκη Βόλου). Super League 2, Β’ Όμιλος: Ηλίας Τσέλιος (Καλαμάτα).

Ηλίας Τσέλιος (Καλαμάτα). Α’ Κατηγορία Γυναικών: Γρηγορία Πούλιου (Παναθηναϊκός).

Γρηγορία Πούλιου (Παναθηναϊκός). Super League: Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ).

Καλύτεροι Έλληνες ποδοσφαιριστές του εξωτερικού:

Άνδρες: Χρήστος Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ).

Χρήστος Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ). Γυναίκες: Βεατρίκη Σαρρή (Μπέρμιγχαμ Σίτι).

Το βραβείο του καλύτερου διαιτητή απονεμήθηκε στον Άγγελο Ευαγγέλου.

Η συγκινητική βράβευση του Τάσου Χατζηγιοβάνη για τον μικρό Δημήτρη-Όθωνα

Από τις στιγμές που ξεχώρισαν στην 45η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ ήταν η ειδική βράβευση του Τάσου Χατζηγιοβάνη για την κοινωνική και φιλανθρωπική του προσφορά.

Ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ είχε προσφέρει 12.500 ευρώ για να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών θεραπείας του μικρού Δημήτρη-Όθωνα, ο οποίος έδινε μάχη για τη ζωή του.

Παρά την προσπάθεια που έγινε, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, γεγονός που φόρτισε ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της απονομής.

Εμφανώς συγκινημένος, ο Χατζηγιοβάνης εξήγησε ότι η απόφασή του να βοηθήσει δεν είχε καμία σχέση με την προσωπική προβολή ή την επιδίωξη κάποιας διάκρισης.

«Έχω λίγο άγχος. Κρατιέμαι για να μη συγκινηθώ. Ευχαριστώ τον ΠΣΑΠΠ για την τιμή που μου κάνει. Δεν έκανα τη δωρεά για να προβληθώ. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα ερχόμουν εδώ να βραβευτώ. Το μόνο που ήθελα ήταν να βοηθήσω ένα παιδί να ζήσει.

Όταν έμαθα την ιστορία του μικρού Δημήτρη-Όθωνα η πρώτη μου σκέψη ήταν να βοηθήσω. Ήρθα σε επαφή με τη μητέρα του, αλλά δυστυχώς ο μικρός έφυγε από τη ζωή. Όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με στενοχωρούν και με προβληματίζουν. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να βεβαιωνόμαστε ότι η βοήθεια φτάνει εκεί που πρέπει. Μην κλείσουμε την καρδιά μας.

Αύριο κάποιος θα χρειάζεται τη βοήθειά μας. Μια οικογένεια θα περνά δύσκολα. Όποιος έχει ανάγκη δεν πρέπει να είναι μόνος. Δεν μπορούμε πάντα να αλλάζουμε την έκβαση μιας δύσκολης ιστορίας. Μπορούμε να σταθούμε δίπλα σε εκείνον που τη ζει, ο καθένας όπως μπορεί.

Σκέφτομαι όσους προσφέρουν αθόρυβα. Να φτάσει το χειροκρότημα και σε αυτούς. Το καλό πάντα νικά. Θα συνεχίσω να προσφέρω όπως μπορώ».

Με τα λόγια του, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής θέλησε να αναδείξει τόσο τη σημασία της έμπρακτης αλληλεγγύης όσο και την ανάγκη να διασφαλίζεται ότι η προσφερόμενη βοήθεια φτάνει πραγματικά στους ανθρώπους που τη χρειάζονται.

Ο μικρός Μάριος βράβευσε τον Ανδρέα Τεττέη

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε και η βράβευση του Ανδρέα Τεττέη, με τον μικρό Μάριο, ένα παιδί που αντιμετωπίζει σοβαρή ασθένεια, να ανεβαίνει στη σκηνή για να του απονείμει ο ίδιος το βραβείο.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού έχει αναπτύξει έναν ξεχωριστό δεσμό με τον νεαρό φίλο του, στον οποίο έχει αφιερώσει αρκετά από τα γκολ του, σχηματίζοντας με τα χέρια του το αρχικό γράμμα του ονόματός του κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών.

Ανάμεσα στις στιγμές για τις οποίες τιμήθηκε ήταν και ο πανηγυρισμός του στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν, όταν αφιέρωσε το τέρμα του στον Μάριο.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι ρόλοι αντιστράφηκαν, καθώς ο μικρός ανέλαβε να παραδώσει την τιμητική διάκριση στον ποδοσφαιριστή που στάθηκε στο πλευρό του.

Παίρνοντας τον λόγο, ο Μάριος ευχαρίστησε την οικογένειά του, τους φίλους του και τον ΠΣΑΠΠ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη στήριξη που έλαβε από τον Τεττέη.

«Είναι τιμή μου, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον ΠΣΑΠΠ και στον Αντρέα, ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μου και μου έδινε δύναμη να συνεχίσω. Η οικογένεια και οι φίλοι μου με βοήθησαν πάρα πολύ. Το ποδόσφαιρο πέρα από νίκες και τίτλους μπορεί να δώσει δύναμη σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και ο Ανδρέας το έκανε αυτό», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο διεθνής επιθετικός περιέγραψε πώς ξεκίνησε η γνωριμία τους, αποκαλύπτοντας ότι οι φίλοι του Μάριου τον είχαν ενημερώσει για την επιθυμία του παιδιού να τον συναντήσει.

«Το έκανα με όλη μου την καρδιά όταν έμαθα ότι χρειαζόταν βοήθεια. Μου έστειλαν οι φίλοι του μήνυμα ότι ήθελε να με δει και πήγα ο ίδιος προσωπικά στο σπίτι του να του κάνω έκπληξη. Είναι μεγάλος μαχητής και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν. Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν όταν τον γνώρισα, έχει πάρει μερικά κιλάκια», δήλωσε χαμογελώντας.

Ο Ανδρέας Τεττέη αφιέρωσε το βραβείο του στον μικρό Μάριο, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της τελετής.

Οι υπόλοιπες ειδικές βραβεύσεις και οι αποχωρήσεις από την ενεργό δράση

Ο ΠΣΑΠΠ τίμησε επίσης τον Λάζαρο Ρότα, αναγνωρίζοντας τη στήριξη που προσφέρει σε ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν αθόρυβα τις δικές τους προσωπικές δυσκολίες.

Ειδική διάκριση απονεμήθηκε και στον Ντόνι Φαν Ίπερεν, για την επιμονή και το ψυχικό σθένος που επέδειξε.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος αναγνώρισε την προσφορά τεσσάρων ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών που αποφάσισαν να ολοκληρώσουν την αγωνιστική τους διαδρομή.

Συγκεκριμένα, τιμητικά βραβεία για την αποχώρησή τους από την ενεργό δράση παρέλαβαν οι:

Μιχάλης Μπακάκης

Δημήτρης Κολοβέτσιος

Χαρούλα Δημητρίου

Κωνσταντίνα Στράντζαλη

Με τις συγκεκριμένες διακρίσεις ολοκληρώθηκε το αφιέρωμα του ΠΣΑΠΠ στους ανθρώπους που ξεχώρισαν εντός και εκτός γηπέδων, σε μια διοργάνωση που συνδύασε την αναγνώριση της αγωνιστικής επιτυχίας με την κοινωνική προσφορά και τον σεβασμό στην ανθρώπινη προσπάθεια.

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