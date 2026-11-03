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03.11.2026 06:55

Κορυδαλλός: Πυροβολισμοί έξω από κατάστημα – Συνελήφθη 28χρονος, βρέθηκε καραμπίνα

03.11.2026 06:55
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Πυροβολισμοί σε σταθμευμένο μηχανάκι και στον αέρα έπεσαν τα ξημερώματα της Τρίτης στον Κορυδαλλό, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν και να προσαγάγουν έναν 28χρονο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 03:20 ο 28χρονος πυροβόλησε σε σταθμευμένο μηχανάκι και στον αέρα, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ατταλείας, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι τον εντόπισαν στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Κορίνθου, όπου κινούταν πεζός. Στη συνέχεια, στην οδό Αδριανουπόλεως 1 βρέθηκε και το όπλο, μία καραμπίνα.

Στο σημείο των πυροβολισμών οι αστυνομικοί εντόπισαν τέσσερις κάλυκες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού, ενώ ο 28χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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