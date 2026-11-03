Dedeman: Νέα κεφάλαια και επενδύσεις στα ακίνητα της Praktiker με ανοιχτό το μέτωπο της κερδοφορίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση και σημαντικές κινήσεις στην αγορά ακινήτων, αλλά με χαμηλότερες πωλήσεις και αυξημένες ζημιές, προχωρά η μετάβαση της πρώην Praktiker Hellas στη Dedeman. Οι οικονομικές επιδόσεις του 2025 αποτυπώνουν την αφετηρία της νέας περιόδου, κατά την οποία η αλλαγή ιδιοκτησίας συνοδεύεται από αναδιάρθρωση της χρηματοδότησης και της περιουσιακής βάσης της αλυσίδας.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 179,84 εκατ. ευρώ, από 186,22 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας πτώση 3,43%. Τα EBITDA περιορίστηκαν περίπου στα 2,04 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές ζημιές διευρύνθηκαν στα 2,1 εκατ. ευρώ. Η υποχώρηση της λειτουργικής κερδοφορίας δείχνει ότι η ενίσχυση των εμπορικών επιδόσεων παραμένει βασικό ζητούμενο για τη νέα διοίκηση.

Διαφορετική είναι η εικόνα στο χρηματοδοτικό σκέλος. Οι εισροές από τον μέτοχο μέσα στο 2025 έφθασαν τα 57,05 εκατ. ευρώ, μέσω αύξησης κεφαλαίου και καταβολής ποσών έναντι μελλοντικής αύξησης. Η καθαρή θέση ενισχύθηκε στα 57,9 εκατ. ευρώ, από περίπου 3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, η εταιρεία στρέφεται στην απόκτηση ακινήτων που χρησιμοποιεί για τη λειτουργία των καταστημάτων της. Η συμφωνία με τη Eurobank αφορούσε οκτώ ακίνητα, με τις μεταβιβάσεις να πραγματοποιούνται σταδιακά. Για τη χρηματοδότηση μέρους των αγορών συνήφθη επταετές ομολογιακό δάνειο 90 εκατ. ευρώ, με πρώτη εκταμίευση 62,33 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2026.

Στις φετινές κινήσεις περιλαμβάνεται και η απόκτηση της Adam Logistics από την Premia Properties, έναντι 17 εκατ. ευρώ, μέσω της οποίας αποκτήθηκε ακίνητο logistics 24.703 τετραγωνικών μέτρων στη Σίνδο. Η εμπορική μετάβαση στη Dedeman εξελίσσεται σταδιακά στο δίκτυο των 17 καταστημάτων.

Από επιχειρηματική σκοπιά, η στροφή στην ιδιοκτησία ακινήτων μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο δεσμεύονται και αξιοποιούνται τα κεφάλαια της εταιρείας. Περιορίζει δυνητικά την εξάρτηση από μισθώσεις, δημιουργεί όμως απαιτήσεις χρηματοδότησης και διαχείρισης μιας μεγαλύτερης περιουσιακής βάσης.

Το κρίσιμο μέγεθος για την επόμενη περίοδο θα είναι η απόδοση αυτών των κεφαλαίων. Η χρηματοδοτική στήριξη παρέχει περιθώριο για τον μετασχηματισμό, αλλά η διατηρήσιμη βελτίωση θα χρειαστεί ανάκαμψη πωλήσεων και ισχυρότερη λειτουργική κερδοφορία. Εκεί θα αποτυπωθεί κατά πόσο η νέα εμπορική ταυτότητα και οι επενδύσεις αλλάζουν ουσιαστικά τις επιδόσεις της αλυσίδας.

Διαβάστε επίσης:

METLEN: Υπογραφή μακροπρόθεσμης συμφωνίας προμήθειας LNG με τη Shell

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της ΑΝΟΞΑΛ και προχωρά η ενοποίηση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων του ομίλου

Όμηρος: Επενδύσεις άνω των 25 εκατ. ευρώ και επέκταση στην αγορά χαλουμιού με νέα εξαγορά