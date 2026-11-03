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03.11.2026 09:05

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Δίμηνη προθεσμία για την εξόφληση, πώς γίνεται η πληρωμή

03.11.2026 09:05
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Διαθέσιμα στο myCAR της ΑΑΔΕ είναι πλέον τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027, με την πληρωμή τους να πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Με την ανάρτηση των ειδοποιητηρίων, οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μπορούν να δουν το ποσό που τους αναλογεί για τα τέλη κυκλοφορίας και να προχωρήσουν στην πληρωμή τους, χρησιμοποιώντας τον κωδικό RF που αναγράφεται στο έντυπο.

Τα ειδοποιητήρια αναρτήθηκαν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, δίνοντας στους ιδιοκτήτες περίπου δύο μήνες για να τα εξοφλήσουν χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2027 ενεργοποιούνται οι κλιμακωτές προσαυξήσεις για όσους αφήσουν την οφειλή απλήρωτη.

Το ειδοποιητήριο μπορεί να αναζητηθεί μέσω της εφαρμογής myCAR με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του εντύπου χωρίς σύνδεση με κωδικούς, με τη συμπλήρωση του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος.

Οι ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και άλλων οχημάτων μπορούν να εισέλθουν στο myAADE με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet και, μέσω της εφαρμογής myCAR, να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο ή να δημιουργήσουν την ταυτότητα οφειλής.

Για την έκδοση και πληρωμή τους, δεν απαιτείται επίσκεψη σε εφορία ή Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

Πώς πληρώνονται

Η πληρωμή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω τραπεζικής ή κάρτας, μέσω web-banking ή με τη δημιουργία κωδικού πληρωμής (QR) στο myCAR. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει σε τράπεζα, ΕΛΤΑ ή συνεργαζόμενα καταστήματα, με την εκτυπωμένη ταυτότητα οφειλής.

Οι ιδιοκτήτες που έχουν οφειλές από προηγούμενα έτη ή δεν έχουν δηλώσει ψηφιακή μετακίνηση/ακινησία, καλούνται να εξοφλήσουν πρώτα τις εκκρεμότητες, ώστε να μπορέσουν να εκδώσουν κανονικά το ειδοποιητήριο του 2027.

Χωρίς αλλαγές στα ποσά

Για τα τέλη του 2027 δεν υπάρχει αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού ή στις κατηγορίες οχημάτων. Τα ποσά εξακολουθούν να διαμορφώνονται ανάλογα με τους ίππους ή τα κυβικά εκατοστά για τα επιβατικά Ι.Χ. και με τα κυβικά εκατοστά για τις μοτοσικλέτες, ενώ για τα λοιπά οχήματα εφαρμόζονται ενιαίες κατηγορίες.

Η προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής είναι η 31η Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τον γενικό κανόνα της ΑΑΔΕ ότι τα τέλη κυκλοφορίας κάθε επόμενου έτους καταβάλλονται από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Κλιμακωτή επιβάρυνση για τυχόν καθυστέρηση

Όσοι δεν εξοφλήσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 θα επιβαρυνθούν με κλιμακωτή προσαύξηση, η οποία φτάνει έως το 100% των οφειλόμενων τελών.

Χρόνος εξόφλησης Επιβάρυνση

Έως 31/12/2026 Χωρίς πρόστιμο

Εντός Ιανουαρίου 2027 Προσαύξηση 25%

Εντός Φεβρουαρίου 2027 Προσαύξηση 50%

Από 1η Μαρτίου 2027 Προσαύξηση 100%

Για οχήματα με ετήσια τέλη κάτω των 30 ευρώ, το πρόστιμο καθυστέρησης ορίζεται στα 30 ευρώ.

Δήλωση ακινησίας

Όσοι δεν θα χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2027 μπορούν να το δηλώσουν σε ακινησία μέσω myCAR, εφόσον δεν έχουν ασφάλιση ή τεχνικό έλεγχο σε ισχύ. Η δήλωση ακινησίας απαλλάσσει από τα τέλη κυκλοφορίας του επόμενου έτους, εφόσον υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

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