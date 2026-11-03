Η κόρη της Ντέμι Μουρ και του Μπρους Γουίλις απαντά στα προσβλητικά σχόλια για την εξωτερική της εμφάνιση

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Την απάντησή της στα προσβλητικά σχόλια που δέχεται για την εξωτερική της εμφάνιση έδωσε η Ταλούλα Γουίλις, αποκαλύπτοντας πόσο βαθιά την έχουν επηρεάσει.

Αναφερόμενη στη μακροχρόνια μάχη της με τις διατροφικές διαταραχές, η μικρότερη κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, εξομολογήθηκε ότι στο παρελθόν έφτασε κοντά στον θάνατο από την ασιτία, ενώ κάλεσε τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν περισσότερη καλοσύνη.

Μέσα από ένα βίντεο στο προφίλ της στο Instagram, παρουσίασε ορισμένα από τα αρνητικά σχόλια που είχαν αφήσει διαδικτυακοί της ακόλουθοι κάτω από προηγούμενη ανάρτησή της, δίνοντας την απάντησή της στος επιθέσεις που δέχεται, ενώ αναφέρθηκε και στις συνέπειες που μπορεί να έχουν τέτοιες συμπεριφορές.

«Οι άνθρωποι φαίνεται να σοκάρονται, πραγματικά, όταν μοιράζομαι την εμπειρία μου από το γεγονός ότι με έχουν χαρακτηρίσει ” παραμορφωμένη” ή “κάτι που προκαλεί φόβο”

Δεν διαβάζω συχνά τέτοια σχόλια, αλλά όταν το κάνω, θυμάμαι γιατί παραλίγο να πεθάνω από την πείνα, έπειτα από μια ολόκληρη ζωή με διαταραγμένη σχέση με το φαγητό..

Είμαι υπερήφανη για το γεγονός ότι επιλέγω καθημερινά την καλοσύνη. Ελπίζω, όμως, μέσα από αυτή την ανάρτηση να σας δείξω την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει κάποιος ο οποίος έχει μοιραστεί με απόλυτη ειλικρίνεια τις καλές και τις δύσκολες στιγμές της ζωής του, αλλά εξακολουθεί να δέχεται τέτοια αντιμετώπιση σε ορισμένες γωνιές του διαδικτύου.

Και για να είμαστε ξεκάθαροι, απέχω πολύ από το να είμαι κάτι βγαλμένο από εφιάλτη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

H ανάρτησή της

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