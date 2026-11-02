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02.11.2026 19:36

Η Μάρθα Στιούαρτ ντύθηκε «άστεγη» για το Halloween και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων

02.11.2026 19:36
martha stewart halloween – new
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Η Μάρθα Στιούαρτ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιλέγοντας να μεταμφιεστεί σε άστεγη για τον εορτασμό του Χάλογουιν.
  • Η επιχειρηματίας δημοσίευσε φωτογραφία όπου εμφανιζόταν με σκισμένα ρούχα και λερωμένο πρόσωπο, κρατώντας πινακίδα που ζητούσε βοήθεια.
  • Οι χρήστες του διαδικτύου επέκριναν την επιλογή της ως αναίσθητη, κατηγορώντας την ότι δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα.
  • Η Στιούαρτ ζήτησε δημόσια συγγνώμη παραδεχόμενη ότι η στολή της ήταν ακατάλληλη και δεν πέτυχε τον σκοπό της ευαισθητοποίησης για το πρόβλημα της αστεγίας.
  • Η ίδια τόνισε ότι υποστηρίζει επί χρόνια φιλανθρωπικές οργανώσεις που εργάζονται για την αντιμετώπιση αυτού του κοινωνικού ζητήματος στις ΗΠΑ.

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Χαμός έγινε στα social media στις ΗΠΑ με τη μεταμφίεση της Μάρθας Στιούαρτ για το Ηalloween.

Η επιχειρηματίας και γκουρού του lifestyle αποφάσισε να ντυθεί άστεγη, προκαλώντας κύμα επικρίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τελικά ήταν μονόδρομος να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι η επιλογή της «δεν καθόλου αστεία».

Η Στιούαρτ δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία εμφανιζόταν με σκισμένα ρούχα και λερωμένο πρόσωπο, κρατώντας μια πινακίδα που έγραφε «Πεινάω. Βοηθήστε με».

Η Αμερικανίδα επιχειρηματίας και τηλεοπτική προσωπικότητα ζήτησε χθες βράδυ συγγνώμη για την μεταμφίεσή της που επέλεξε για το Χάλογουιν, που παραδέχτηκε ότι ήταν «αναίσθητη και καθόλου αστεία», αφού εμφανίστηκε μεταμφιεσμένη ως άστεγη.

«Είναι δύσκολο να παραδεχτείς όταν έχεις κάνει πραγματικά ένα μεγάλο λάθος», έγραψε στο Instagram η 85χρονη δισεκατομμυριούχος, αφού διέγραψε μια φωτογραφία της που φορούσε σκισμένο τζιν, ένα κουρελιασμένο γιλέκο και με το πρόσωπο της βρώμικο.

Η ανάρτησή της δέχτηκε χείμαρρο κριτικής, με πολλούς χρήστες του διαδικτύου να την κατηγορούν ότι δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα.

«Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται οικονομικά. Το να φοράω μια στολή σαν αυτή που φόρεσα εγώ ήταν αναίσθητο και καθόλου αστείο. Λυπάμαι πραγματικά», δήλωσε η Στιούαρτ.

Πρόσθεσε ότι μια προηγούμενη εξήγηση που έδωσε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, στην οποία ισχυρίστηκε ότι ήθελε να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την έλλειψη στέγης μέσω της στολής, «δεν προχώρησε αρκετά».

Όπως υποστήριξε, στόχος της δεν ήταν να διακωμωδήσει τους αστέγους, αλλά να ευαισθητοποιήσει το κοινό γύρω από ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα της Αμερικής. «Με στενοχωρεί το γεγονός ότι η χθεσινή μου μεταμφίεση για το Χάλογουιν, η οποία είχε σκοπό να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τον κόσμο για το πολύ σοβαρό ζήτημα της αστεγίας, προσέβαλε ανθρώπους. Αυτό δεν ήταν ποτέ η πρόθεσή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια τόνισε ότι έχει ασχοληθεί επί χρόνια με τη στήριξη φιλανθρωπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα. «Η αστεγία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και διαρκείς κρίσεις της Αμερικής. Είναι ένα ζήτημα που με απασχολεί βαθιά και έχω αφιερώσει σημαντικό χρόνο και προσπάθεια στη στήριξη φιλανθρωπικών οργανώσεων που αγωνίζονται για την αντιμετώπιση αυτής της συνεχιζόμενης κοινωνικής μάστιγας. Δεσμεύομαι να συνεχίσω να συμβάλλω στην αλλαγή της κατάστασης», πρόσθεσε.

Η Μάρθα Στιούαρτ είναι διάσημη προσωπικότητα στις ΗΠΑ στον κόσμο του lifestyle (μαγειρική, διακόσμηση, σπίτι, κηπουρική, ψυχαγωγία….).

Μετέτρεψε την εικόνα της ως τέλειας οικοδέσποινας σε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης και επιχειρήσεων.

Το 2004, καταδικάστηκε σε πέντε μήνες φυλάκιση σε μια υπόθεση αθέμιτης χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών, αλλά αυτό δεν είχε αντίκτυπο στην καριέρα της.

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