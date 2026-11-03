Μπέττυ Μαγγίρα: «Με αγχώνει η ηλικία – Είναι πολύ κουραστικό να πρέπει να διατηρείσαι νέα και ωραία» (Video)

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Για τη δημοσιότητα, την ανάγκη για αναγνώριση, αλλά και την πίεση που αισθάνεται μια γυναίκα μεγαλώνοντας μίλησε η Μπέττυ Μαγγίρα.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show», η παρουσιάστρια παραδέχτηκε πως η δόξα αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τους ανθρώπους της τηλεόρασης, ίσως και μεγαλύτερο από τις οικονομικές απολαβές τους.

«Το λιοντάρι από μέσα μου βρυχάται», είπε αρχικά, ενώ με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να επισημαίνει ότι ότι σε κάθε της εμφάνιση καταφέρνει να δημιουργεί εντυπώσεις.

«Εννοείται το θέλω. Ε, βέβαια, αγάπη μου. Ποιος δεν το θέλει; Ποιος δεν θέλει τα φώτα πάνω του; Ουδείς εμίσησε τη δόξα. Το χρήμα πολλοί, τη δόξα κανείς. Το πιστεύω ακράδαντα ότι η δόξα είναι ίσως το πιο δυνατό ναρκωτικό για εμάς που εκτιθέμεθα προς τα έξω. Ότι θα προτιμούσαμε να είμαστε δοξασμένοι παρά καλοπληρωμένοι» απάντησε η ίδια.

«Καλά, εννοείται, δεν το συζητώ. Δεν είμαστε κακοπληρωμένοι. Από ένα σημείο και ύστερα όχι βέβαια, αυτά τα κάνεις στην αρχή της καριέρας» είπε στη συνέχεια σχετικά με τις οικονομικές απολαβές στον χώρο της τηλεόρασης.

Η συζήτηση στράφηκε, τέλος, στο πέρασμα του χρόνου, με τη Μπέττη Μαγγίρα να παραδέχεται ότι την ενδιαφέρει να διατηρείται νέα και όμορφη καθώς μεγαλώνει. Ωστόσο, όλο αυτό το «κυνήγι» της νεότητας είναι αν μη τι άλλο κουραστικό, πρόσθεσε.

«Όσο μεγαλώνει μια γυναίκα, αν έχει πάρει και σχετικά καλά σχόλια στην πορεία, αυτό το πράγμα θέλει να το διατηρήσει. Δεν θέλει να το χάσει. Οπότε κυνηγάς ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια τη νεότητα. Έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές να μην ασχοληθώ καθόλου, γιατί κουράζεσαι να ασχολείσαι με αυτό. Κουράζεσαι να πρέπει να διατηρείσαι ωραία, νέα. Όλο αυτό μπορεί να είναι ρατσιστικό, αλλά από την άλλη είναι και ρεαλιστικό. Το βλέπω, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα γύρω μου. Δηλαδή βλέπω στους ανθρώπους που με κοιτάνε και λέω “Πείτε το, παιδιά, πείτε το. Πώς γίνεται, ας πούμε, στην ηλικία σου να είσαι έτσι;”» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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