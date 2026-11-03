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03.11.2026 08:40

Άννα Βίσση: «Τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθω – Έδωσα τα πάντα»

03.11.2026 08:40
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Τη συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη της για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ θέλησε να εκφράσει η Άννα Βίσση μέσα από μια ανάρτησή της στο Instagram, χαρακτηρίζοντας τη διοργάνωση της 26ης Σεπτεμβρίου ένα «προσωπικό στοίχημα» που στέφθηκε με επιτυχία, με την ανταπόκριση του κοινού να συμβάλλει σε μια βραδιά που άφησε ιστορία.

Ξεκινώντας το post της με έναν στίχο από το τραγούδι «Όσο έχω φωνή», η Άννα Βίσση -που το τελευταίο διάστημα ενεπλάκη σε μία θυελλώδη διαμάχη με τον επί δεκαετίες συνθέτη της, Νίκο Καρβέλα– θέλησε να ευχαριστήσει το κοινό για την τεράστια αγάπη που της έδειξε, επισημαίνοντας ότι ο δεσμός ανάμεσα στην ίδια και τους θαυμαστές της γίνεται ολοένα και ισχυρότερος.

Δήλωσε δε, περήφανη που η ίδια υπήρξε πρωταγωνίστρια σε μια τόσο φιλόδοξη παραγωγή, ενώ τόνισε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει να οραματίζεται, να εξελίσσεται και να θέτει ακόμη υψηλότερους στόχους για το μέλλον.

Ολόκληρη η ανάρτησή της

«Τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθω… Στο ΟΑΚΑ έδωσα τα πάντα και για σας αλλά και για μένα. Είμαι περήφανη που κάτι τόσο φιλόδοξο συνέβη στην Ελλάδα και ήμουν εγώ η πρωταγωνίστριά του. Η συναυλία αυτή ήταν ένα προσωπικό ”στοίχημα” και, μαζί με τους συνεργάτες μου αλλά και με τους ανθρώπους που με στήριξαν με αγάπη και εμπιστοσύνη, έφτασε σε σας, που με τον ενθουσιασμό και την αφοσίωσή σας καταφέρατε να την καταστήσετε ιστορική και να σπάσουμε κάθε ρεκόρ! Κι έτσι αποδεικνύεται πως μαζί σας με δένει μια βαθιά σχέση που, όσο πάει, βαθαίνει όλο και περισσότερο. Δεν θα σταματήσω ποτέ να οραματίζομαι και να εξελίσσομαι. Θέλω να συνεχίσω να στοχεύω όλο και πιο ψηλά. Πάντα μαζί σας!» έγραψε.

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ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 10:57
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