ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της ΑΝΟΞΑΛ και προχωρά η ενοποίηση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων του ομίλου

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Στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής ΑΝΟΞΑΛ προχώρησε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, υλοποιώντας τον σχεδιασμό για την ενοποίηση εταιρικών δραστηριοτήτων στον τομέα της επεξεργασίας και ανακύκλωσης μετάλλων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε στις 30 Οκτωβρίου ότι η σχετική συγχώνευση εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία που είχε δρομολογηθεί τον Σεπτέμβριο.

Η ΑΝΟΞΑΛ αποτελούσε κατά 100% θυγατρική της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και δραστηριοποιούνταν στη βιομηχανική επεξεργασία και ανακύκλωση μετάλλων.

Η απορρόφηση πραγματοποιείται χωρίς τη συμμετοχή εξωτερικού επενδυτή, καθώς αφορά την ενσωμάτωση μιας πλήρως ελεγχόμενης εταιρείας στη μητρική της.

Η συγκεκριμένη κίνηση έχει κυρίως χαρακτήρα εταιρικής αναδιοργάνωσης, καθώς συγκεντρώνει δραστηριότητες που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν μέσα από διαφορετικές νομικές οντότητες.

Η σημασία της ενοποίησης

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ελληνικούς βιομηχανικούς ομίλους στον τομέα του αλουμινίου και του χαλκού, με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό και παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Η διαχείριση πρώτων υλών και η ανακύκλωση μετάλλων αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για τη λειτουργία της βιομηχανίας, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου το ενεργειακό κόστος και οι τιμές των μετάλλων παρουσιάζουν διακυμάνσεις.

Η ενοποίηση των δραστηριοτήτων μπορεί να διευκολύνει τον συντονισμό μεταξύ παραγωγής, επεξεργασίας και αξιοποίησης ανακυκλωμένων υλικών.

Παράλληλα, η συγκέντρωση των λειτουργιών σε μία εταιρική δομή δημιουργεί δυνατότητες περιορισμού διοικητικών διαδικασιών και απλούστευσης της οργανωτικής διάρθρωσης.

Πρόκειται για δυνητικά οφέλη που συνδέονται με τη φύση της συγχώνευσης και όχι για συγκεκριμένες οικονομικές εξοικονομήσεις που έχει ποσοτικοποιήσει η εταιρεία.

Η ανακύκλωση αποκτά ολοένα μεγαλύτερο βάρος για την ευρωπαϊκή μεταλλουργία, καθώς οι παραγωγοί επιδιώκουν να ενισχύσουν τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών και να περιορίσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό, η αποτελεσματική διαχείριση του ανακυκλωμένου μετάλλου συνδέεται με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αξιοποίηση των παραγωγικών υποδομών.

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ επιδιώκει να διατηρήσει την ισχυρή παρουσία της στις διεθνείς αγορές, σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή βιομηχανία αντιμετωπίζει πιέσεις από το κόστος παραγωγής και τον ανταγωνισμό τρίτων χωρών.

Η ολοκλήρωση της απορρόφησης αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην οργανωτική διάρθρωση του ομίλου. Η πραγματική συνεισφορά της θα αποτυπωθεί στη συνέχεια, μέσα από τη λειτουργική ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων και τη διαχείριση των παραγωγικών διαδικασιών.

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