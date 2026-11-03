Κακοκαιρία «Ανιέτα»: Σαρώνεται η χώρα από τα έντονα φαινόμενα — Λήξη συναγερμού την Τετάρτη και πέρασμα σε ψυχρότερο φθινοπωρινό σκηνικό

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Το μέτωπο της κακοκαιρίας «Ανιέτα» σάρωσε τη δυτική Ελλάδα με μια εκτεταμένη ζώνη δυνητικά επικίνδυνων καταιγίδων και στη συνέχεια επηρέασε τα βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Για την εξέλιξη των φαινομένων παραμένουν σε ισχύ οι σχετικές οδηγίες από την Πολιτική Προστασία, ενώ η επίσημη ενημέρωση συνεχίζεται μέσω του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ και του Meteoalarm.

Η επέλαση του χαμηλού ολοκληρώνεται σταδιακά, καθώς το σύστημα απομακρύνεται ανατολικά. Έτσι, από το πρωί της Τετάρτης έχουμε οριστική λήξη συναγερμού, για να γυρίσουμε σελίδα και να μεταβούμε σε ένα ήπιο αλλά αισθητά πιο ψυχρό φθινοπωρινό μοτίβο.

Διατήρηση των έντονων φαινομένων στα βόρεια και ανατολικά, σταδιακή βελτίωση από τα δυτικά την Τρίτη

Για την Τρίτη (3/11), όσο το χαμηλό βαρομετρικό εισχωρεί στη χώρα μας, θα δίνει από νωρίς το πρωί ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Βόρεια Επτάνησα, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Προς το απόγευμα, βροχές και πιθανές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Θεσσαλία, ενώ λίγες βροχές θα δουν και οι Σποράδες. Ωστόσο, προς το βράδυ ο καιρός θα βελτιώνεται από τα δυτικά και τα έντονα φαινόμενα θα επιμένουν κυρίως στη βόρεια και ανατολική νησιωτική χώρα.

Στα νοτιότερα τμήματα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στα Νότια Επτάνησα, τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όσο περνάει η μέρα ο καιρός θα παρουσιάζει βελτίωση, αφήνοντας όμως συννεφιασμένο ουρανό.

Στην Κρήτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές μέσα στη μέρα αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Στα Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο περιμένουμε εκ νέου βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί στο Ιόνιο ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν νότιοι/νοτιοδυτικοί άνεμοι 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ στα νότια και κεντρικά τμήματα.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί ιδιαίτερα, φτάνοντας τους 20 με 22-23°C στην Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί από 17 έως 18-19°C. Το κρύο τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες θα είναι έντονο στα ηπειρωτικά.

Στην Αττική τα ξημερώματα περιμένουμε μπόρες και πιθανές καταιγίδες, αλλά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί και ο ουρανός θα ανοίξει. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ στις γύρω θάλασσες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 20°C.

Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα εξελιχθεί με περισσότερα φαινόμενα, καθώς περιμένουμε βροχές και πιθανά περάσματα από καταιγίδες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι μεταβλητοί άνεμοι θα δώσουν τη θέση τους στον Βαρδάρη στα 4 με 5 μποφόρ στον Θερμαϊκό, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 17°C το μεσημέρι (από 14°C το πρωί).

Λήξη συναγερμού, στροφή των ανέμων σε βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Την Τετάρτη (4/11) η κακοκαιρία «Ανιέτα» αποχωρεί. Από τα ξημερώματα θα εκδηλωθούν κάποιες τελευταίες βροχές και πιθανές σποραδικές καταιγίδες στη Θράκη και το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι ήδη βελτιωμένος. Μέσα στη μέρα ο ουρανός θα διατηρηθεί συννεφιασμένος, με πιθανότητα για κάποια τοπικά ψιλόβροχα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Στο πεδίο των ανέμων οι νοτιάδες παραχωρούν τη θέση τους στους βοριάδες, οι οποίοι θα πνέουν ενισχυμένοι έως 5 με 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 με 21°C στην κεντρική και νότια χώρα, ενώ στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 18°C. Καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες κατηφορίζουν προς την περιοχή μας, τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες το κρύο θα είναι έντονο και οι θερμοκρασίες μονοψήφιες στα ηπειρωτικά.

Η προοπτική για τη συνέχεια

Η Πέμπτη (5/11) θα ακολουθήσει το γκρίζο μοτίβο των ημερών, με συννεφιά και κάποιες τοπικές βροχές. Παράλληλα, οι ψυχρότερες αέριες μάζες επιβάλλονται πλήρως, ρίχνοντας τη θερμοκρασία αισθητά και επαναφέροντάς μας σε καθαρά φθινοπωρινές ρυθμίσεις. Με απλά λόγια… λήξη συναγερμού από την Τετάρτη, αφήνουμε πίσω μας τις επικίνδυνες καταιγίδες και προσαρμοζόμαστε στις πιο γκρίζες και δροσερές απαιτήσεις της εποχής!

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