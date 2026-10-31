Καιρός: Ήπιος αλλά άστατος το Σάββατο, πριν το βροχερό «ποδαρικό» του Νοέμβρη την Κυριακή με βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία

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Πιο ήπιος, αν και άστατος, εμφανίζεται ο Οκτώβρης αυτές τις τελευταίες ημέρες, μετά από μια πρώτη πρόγευση του χειμώνα! Διανύουμε όπως φαίνεται ένα φθινόπωρο που θυμίζει κάτι από τα παλιά, και όπως όλα δείχνουν, με βροχερό «ποδαρικό» θα μας υποδεχθεί ο Νοέμβρης.

Συννεφιασμένο σκηνικό, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και δροσερό πρωινό

Για σήμερα Σάββατο (31/1Ο), η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και πιθανές καταιγίδες στα Επτάνησα, την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, καθώς και σκόρπιες στα ορεινά. Γρήγορα οι βροχές αυτές θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά της βόρειας και κεντρικής χώρας. Ανεπηρεαστες θα μείνουν η Θράκη, η Ανατολική Μακεδονία, η Μυτιλήνη και η Αιτωλοακαρνανία, ενώ στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο είναι πιθανές λίγες ψιχάλες.

Κατεβαίνοντας νοτιότερα, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με λίγα διαστήματα ηλιοφάνειας. Από νωρίς θα εκδηλώνονται βροχές στο νότιο Αιγαίο, ενώ το μεσημέρι περιμένουμε βροχοπτώσεις στην Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Επτάνησα, με μικρή πιθανότητα για καταιγίδες.

Στην Κρήτη ο ουρανός θα διατηρηθεί συννεφιασμένος, με βροχές μέσα στη μέρα αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ τοπικές ομίχλες θα εμφανιστούν κυρίως κατά τις πρωινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο περιμένουμε επίσης βροχές και καταιγίδες αργότερα μέσα στην ημέρα. Στο πεδίο των ανέμων, ανατολικοί/βορειοανατολικοί θα επικρατούν στο βόρειο Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και ανατολικές διευθύνσεις μέτριας έντασης, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, παραμένοντας στην πλειοψηφία των περιοχών κάτω από τις αναμενόμενες για την εποχή τιμές. Θα αγγίξει τους 20°C μόνο στην Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 16 έως 18-19°C, ενώ στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 14-15°C. Τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες το κρύο θα είναι έντονο, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με λίγο ήλιο και νεφώσεις, οι οποίες όσο περνάει η μέρα θα πυκνώνουν κατά τόπους για να δώσουν πιθανώς κάποιες βροχές άνευ ιδιαίτερης σημασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέτριας έντασης στα ανατολικά του νομού με σχεδόν άπνοια στον Σαρωνικό, ενώ το θερμόμετρο θα δείξει από 11 έως 18-19°C.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει άστατος με νεφώσεις που πιθανώς να δώσουν ασθενείς τοπικές βροχές μέσα στη μέρα. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς βορειοδυτικοί άνεμοι, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 15-16°C το μεσημέρι (από 12°C το πρωί).

Ο Νοέμβρης κάνει ποδαρικό με γενικευμένο κύμα κακοκαιρίας την Κυριακή

Την Κυριακή (1/11), μετά από αυτό το τριήμερο διάλειμμα ήπιου φθινοπώρου, ο Νοέμβρης κάνει «ποδαρικό» με σημαντική επιδείνωση του καιρού, την οποία θα προκαλέσει ένα χαμηλό βαρομετρικό με αφετηρία την Ιταλία.

Ο καιρός θα είναι άστατος σε ολόκληρη τη χώρα, με βροχές σε κάθε της γωνιά. Η μέρα ξεκινά με εκτεταμένες νεφώσεις και βροχές σχεδόν παντού, οι οποίες θα είναι πιο έντονες, με τοπικά ισχυρές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Κεντρική Μακεδονία (ειδικά στη Χαλκιδική), τη Λακωνία και τα Κύθηρα. Αργότερα τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Θεσσαλία και το Αιγαίο, ενώ προς το βράδυ θα εστιάζονται κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και τα Δωδεκάνησα.

Στο πεδίο των ανέμων θα επικρατήσουν νοτιάδες. Στα νότια πελάγη θα φτάνουν τα 5 μποφόρ (γενικά μέτριας έντασης), ενώ μόνο στο Βόρειο Αιγαίο νωρίς το πρωί οι άνεμοι θα πνέουν πιο ανατολικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 20-22°C στη Δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμαίνεται από 16 έως 18-19°C (έως 14-15°C στη Δυτική Μακεδονία).

Η προοπτική για τις αρχές της εβδομάδας

Την Δευτέρα (2/11) οι βροχές και οι καταιγίδες θα επιμείνουν αρχικά στα πελάγη, ενώ καθώς το χαμηλό βαρομετρικό πλησιάζει ανοιχτά του Ιονίου, η δυτική χώρα θα δεχθεί πολύ έντονα φαινόμενα που θα απαιτήσουν ιδιαίτερη προσοχή. Η κακοκαιρία αυτή θα συνεχίσει να μας απασχολεί μέχρι και την Τρίτη, οπότε και αναμένεται να αποδράμει!

Με απλά λόγια… ο Νοέμβρης ο «βροχάρης» τιμά από την πρώτη κιόλας μέρα το όνομά του, ο καιρός κάνει συνεχείς πρόβες για τον χειμώνα κι εμείς κρατάμε τα μπουφάν και τις ομπρέλες μας σε απόλυτη ετοιμότητα!

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