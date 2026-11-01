Ο Νοέμβρης κάνει ποδαρικό με διπλό κύμα κακοκαιρίας, σχήμα «Π» στα έντονα φαινόμενα και 72 ώρες σε επιφυλακή

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Ο άκρως φθινοπωρινός Οκτώβρης δίνει τη σκυτάλη στον Νοέμβρη, ο οποίος κάνει ποδαρικό με σημαντική επιδείνωση του καιρού και δύο διαδοχικές κακοκαιρίες. Η πρώτη διαταραχή μας επηρεάζει ήδη, ενώ η δεύτερη —απόρροια ενός βαρομετρικού χαμηλού που γεννιέται νότια της Ιταλίας— θα μας απασχολήσει τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Συνολικά για περίπου 72 ώρες η χώρα θα βρίσκεται στο επίκεντρο βροχοπτώσεων. Ωστόσο, στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα —σε ένα εικονικό γράμμα «Π» πάνω στον χάρτη μας— απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα ύψη βροχής θα είναι αξιόλογα, με εμμονή, πρόσκαιρη ραγδαιότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις! Ήδη η ΕΜΥ εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, ενώ επίσημη ενημέρωση παρέχεται και μέσω του Meteoalarm.

Ο καιρός κάνει προχωρημένες πρόβες για τον χειμώνα, γι’ αυτό προσέχουμε πολύ στις μετακινήσεις μας και δεν αποχωριζόμαστε τις ομπρέλες και τα μπουφάν μας!

Κυριακή: Πρώτος γύρος κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και νοτιάδες

Την Κυριακή, ξεκινώντας από τη βόρεια χώρα, η μέρα θα αρχίσει με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Βόρεια Επτάνησα, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, και αργότερα στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Στα υπόλοιπα βόρεια και κεντρικά τμήματα περιμένουμε βροχοπτώσεις, με πιθανές καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής.

Κατεβαίνοντας νοτιότερα, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας. Από νωρίς θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μέσα στη μέρα τα φαινόμενα θα επεκτείνονται ανατολικότερα, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες, με πιθανές σποραδικές καταιγίδες.

Στην Κρήτη ο ουρανός θα διατηρηθεί συννεφιασμένος με βροχές κατά διαστήματα αλλά και ηλιόλουστα ανοίγματα. Στα Δωδεκάνησα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα καταστούν πιο ισχυρές από το απόγευμα, ενώ παρόμοια θα είναι η εικόνα και στο Καστελόριζο.

Στο πεδίο των ανέμων θα επικρατούν νοτιάδες μέτριας έντασης έως 5 μποφόρ στα νότια πελάγη, ενώ νωρίς το πρωί στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν πιο ανατολικοί έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, παραμένοντας κάτω από τις αναμενόμενες τιμές: θα φτάσει τους 20 με 22°C στη Δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 16 έως 18-19°C, ενώ στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 15°C. Τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες το κρύο στα ηπειρωτικά θα είναι αισθητό.

Στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει βροχερή με νεφώσεις που όσο περνάει η μέρα θα πυκνώνουν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα, ενώ το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-νότιοι έως 4 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 18-19°C.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει άστατος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εκτεταμένες νεφώσεις και βροχές από νωρίς. Ο Βαρδάρης θα πνέει έως 4 μποφόρ και το θερμόμετρο θα δείξει από 13°C το πρωί έως 19°C το μεσημέρι.

Δευτέρα: Δεύτερος γύρος με εμμονή φαινομένων στα δυτικά, τα νησιά και τα Δωδεκάνησα

Την Δευτέρα η κακοκαιρία επιμένει, καθώς το μέτωπο του χαμηλού θα σαρώνει τη χώρα, καθιστώντας τη κατάσταση δύσκολη κυρίως για τα Βόρεια Επτάνησα, τη δυτική χώρα και τα Δωδεκάνησα.

Πιο αναλυτικά, θα εκδηλώνονται από νωρίς βροχές και ισχυρές καταιγίδες στα Επτάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ αργότερα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν έντονα την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν εμμονή, ραγδαιότητα και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατούν νεφώσεις με πιθανές τοπικές ψιχάλες.

Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ στα πελάγη, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ακόμα πιο ενισχυμένοι, αγγίζοντας τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 20 με 22°C στα δυτικά ηπειρωτικά, τα Επτάνησα, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί από 17 έως 18-19°C, με αισθητή ψύχρα το πρωί.

Τρίτη: Σταδιακή εκτόνωση της κακοκαιρίας

Την Τρίτη, αν και αποτελεί την τελευταία ημέρα της κακοκαιρίας, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επιμείνουν κυρίως στα Επτάνησα, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Προς το βράδυ το χαμηλό βαρομετρικό θα απομακρυνθεί ανατολικά και ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί σε ολόκληρη τη επικράτεια.

Με απλά λόγια… ο Νοέμβρης ο «βροχάρης» τιμά από την πρώτη κιόλας ημέρα την παράδοση, γι’ αυτό προσέχουμε στις μετακινήσεις μας και εξοπλιζόμαστε με υπομονή, μπουφάν και ομπρέλες!

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