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31.10.2026 18:18

Άγρια δολοφονία στη Μάνη: Πυροβόλησε θανάσιμα τον 57χρονο αδελφό του για τα κτήματα

31.10.2026 18:18
astynomia_peripoliko
φωτογραφία αρχείου

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Άγρια δολοφονία σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (31/10) στη Μάνη, όταν ένας 53χρονος πυροβόλησε θανάσιμα τον 57χρονο αδελφό του.

Όπως όλα δείχνουν, αφορμή φέρεται να ήταν μια διαφωνία για τα χωράφια, η οποία οδήγησε στον μοιραίο διαπληκτισμό.

Σύμφωνα με το notospress, ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αερόπολης, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στον τραυματισμό του. Μετά την πράξη του, ο δράστης εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Αερόπολης όπου και συνελήφθη.

Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο 53χρονος έστρεψε το όπλο και κατά της αδερφής του, άλλα αστόχησε, με την αστυνομία να αναζητά πλέον το όπλο του εγκλήματος και την προανάκριση να διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθη, σήμερα (31.10.2026), σε τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 53χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε βάρος 57χρονου ημεδαπού, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα (31.10.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης, ο 53χρονος, πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 57χρονο, έπειτα από διαπληκτισμό. Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αερόπολης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Για την υπόθεση αυτή, εμφανίστηκε αυτοβούλως ο ανωτέρω 53χρονος στο Αστυνομικό Τμήμα Αρεόπολης όπου και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

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