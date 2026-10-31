Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας εν όψει σφοδρής κακοκαιρίας – Τι να προσέχουμε

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Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας από τις πρώτες ώρες της Κυριακής (1/11) έως τουλάχιστον τη Δευτέρα (2/11), με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, τα εντονότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Παράλληλα, απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας, αποφεύγοντας τις άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε χειμάρρους, πλημμυρισμένους δρόμους και σημεία με έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες:

– Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία, αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

– Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

– Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

– Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και τις δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων, λόγω κινδύνου από κεραυνούς.

– Να προφυλάσσονται αμέσως σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, καταφεύγοντας σε κτίριο ή αυτοκίνητο και παραμένοντας εκεί μέχρι να περάσει η καταιγίδα.

– Να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και σημεία όπου αντικείμενα μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος.

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, όπως της Τροχαίας.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας

Αν βρίσκονται στο σπίτι

– Να αποφεύγουν τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και ενσύρματων τηλεφώνων, καθώς ο κεραυνός μπορεί να μεταδοθεί μέσω των καλωδίων.

– Να αποσυνδέουν τις τηλεοράσεις από την κεραία και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

– Να αποφεύγουν την επαφή με τις υδραυλικές σωληνώσεις στην κουζίνα και το μπάνιο, καθώς αποτελούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκονται στο αυτοκίνητο

– Να σταματούν στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν.

– Να παραμένουν μέσα στο αυτοκίνητο, έχοντας αναμμένα τα προειδοποιητικά φώτα, μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

– Να κλείνουν τα παράθυρα και να αποφεύγουν να αγγίζουν μεταλλικά αντικείμενα.

– Να αποφεύγουν τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο

– Να αναζητούν καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, να κάθονται χαμηλά στο έδαφος χωρίς να ξαπλώνουν.

– Αν βρίσκονται μέσα σε δάσος, να προστατεύονται κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων.

– Να μην καταφεύγουν ποτέ κάτω από ψηλά δέντρα σε ανοιχτό χώρο.

– Να αποφεύγουν τα χαμηλά εδάφη λόγω κινδύνου πλημμύρας.

– Να μην στέκονται κοντά σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

– Να αποφεύγουν την επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, όπως ποδήλατα και εξοπλισμό κατασκήνωσης.

– Να απομακρύνονται από ποτάμια, λίμνες και άλλες υδάτινες επιφάνειες.

– Αν βρίσκονται στη θάλασσα, να βγαίνουν αμέσως έξω.

– Αν βρίσκονται απομονωμένοι σε επίπεδη έκταση και αισθανθούν να σηκώνονται τα μαλλιά τους, ένδειξη επικείμενου κεραυνού, να κάνουν βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, περιορίζοντας την επαφή με το έδαφος, και να απομακρύνουν μεταλλικά αντικείμενα που έχουν επάνω τους.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr), για την κατάσταση του οδικού δικτύου από την Ελληνική Αστυνομία (www.astynomia.gr) και για αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr ).

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