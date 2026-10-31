Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές καταιγίδες από Κυριακή – Ποιες περιοχές με πορτοκαλί προειδοποίηση

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Για επιδείνωση του καιρού προειδοποιεί η ΕΜΥ, με έκτακτο δελτίο που εξέδωσε το Σάββατο (31/10).

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από τις πρώτες ώρες της Κυριακής (01-11-2026) και τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026), κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, καθώς και στην ανατολική νησιωτική χώρα, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

γ. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, από τις πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

δ. Στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, από τις απογευματινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

ε. Στα Δωδεκάνησα, από το απόγευμα.

Τη Δευτέρα (02-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, κατά διαστήματα, από τις πρωινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, μέχρι τις βραδινές ώρες.

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