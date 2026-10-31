«Χωριάτικο»: Έρευνα της ΑΑΔΕ για εμπλοκή υπαλλήλων της στην υπόθεση φοροδιαφυγής

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Στη διερεύνηση ενδεχόμενης εμπλοκής υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο» που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων προχωρά στην αποστολή έγγραφων αιτημάτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και τις ανακριτικές αρχές.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν από τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί ή από στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών προκύπτουν ενδείξεις για πιθανή εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση.

Παράλληλα, θα ζητηθεί εγγράφως η διαβίβαση κάθε διαθέσιμου αποδεικτικού στοιχείου που σχετίζεται με τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων της Αρχής, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

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