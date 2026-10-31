Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη Ι.Χ. στον Εύοσμο – Σύλληψη 27χρονου, 28χρονου και 21χρονου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στα χέρια των αστυνομικών έπεσαν μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τρεις νεαροί. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις τους, ηλικίας, 27, 28 και 21 ετών επέβαιναν χθες (30/10) τα ξημερώματα σε ΙΧ που οδηγούσε ο 27χρονος.

Προκειμένου να αποφύγουν επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα πραγματοποιώντας, παράλληλα, επικίνδυνους ελιγμούς. Το όχημα ακινητοποιήθηκε και τα άτομα συνελήφθησαν παρά την αντίσταση που προέβαλαν. Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι, ο 27χρονος στερούταν εγγράφων για τη νόμιμη διαμονή του στην ελληνική επικράτεια, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης για ληστεία.

Διαβάστε επίσης:

«Χωριάτικο»: Έρευνα της ΑΑΔΕ για εμπλοκή υπαλλήλων της στην υπόθεση φοροδιαφυγής

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές καταιγίδες από Κυριακή – Ποιες περιοχές με πορτοκαλί προειδοποίηση

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 54χρονης που κρατούσε 39 ζώα σε μονοκατοικία