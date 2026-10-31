Χάρης Δούκας: «Οι συμμορίες χαλκού είναι απόστημα που πρέπει να σπάσει, φτάσαμε να έχουμε νεκρούς και βλάβες μισού εκατομμυρίου» (Video)

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Σοκαριστικά στοιχεία για τη δράση οργανωμένων ομάδων που κλέβουν χαλκό από τις υποδομές της Αθήνας αποκάλυψε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με αφορμή τη φονική έκρηξη στην Πλάκα που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Όπως ανέφερε, μέσα στο 2026 έχουν κλαπεί εννέα χιλιόμετρα καλωδίων, ενώ οι ζημιές για τον Δήμο ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Non-Stop», το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στις εξελίξεις των ερευνών για την τραγωδία της 25ης Σεπτεμβρίου στην Πλάκα, μετά τη σύλληψη τριών ατόμων που κατηγορούνται ότι προκάλεσαν διαρροή φυσικού αερίου επιχειρώντας να αφαιρέσουν τμήμα χαλκοσωλήνα από το κτίριο.

Ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ενημέρωνε συνεχώς τον Δήμο για την πορεία των ερευνών, ενώ εξήγησε πως το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντιστήριξης στα δύο γειτονικά διατηρητέα κτίρια που έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

«Θα προχωρήσουμε σε αντιστηρίξεις στα δύο διπλανά κτίρια, τα οποία έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές αλλά είναι διατηρητέα, οπότε δεν μπορούν να κατεδαφιστούν», ανέφερε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι δρόμοι της περιοχής θα μπορέσουν να ανοίξουν μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

«Έχουν κλέψει εννέα χιλιόμετρα καλωδίων – Πάνω από μισό εκατομμύριο οι ζημιές»

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός ήταν ο Χάρης Δούκας αναφορικά με την έκταση των κλοπών χαλκού στην Αθήνα, περιγράφοντας μια κατάσταση που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. «Μιλάμε για συμμορίες χαλκού, σεσημασμένους εγκληματίες», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια οργανωμένες ομάδες προκαλούν συνεχείς φθορές στις δημοτικές υποδομές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, μέσα στο 2026 ο Δήμος Αθηναίων έχει απευθυνθεί περίπου 70 φορές στα αστυνομικά τμήματα για περιστατικά κλοπών και βανδαλισμών. «Έχουν κλέψει 9 χιλιόμετρα καλωδίων χαλκού για ηλεκτροφωτισμό. Έχουμε υποστεί βλάβες πάνω από μισό εκατομμύριο», τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, ιδιαίτερα έντονο ήταν το πρόβλημα τον Αύγουστο, όταν καταγράφηκαν 18 περιστατικά για τα οποία ο Δήμος προσέφυγε στις αστυνομικές αρχές.

Ο δήμαρχος περιέγραψε μάλιστα τον τρόπο δράσης των ομάδων, υποστηρίζοντας ότι αφαιρούν καλώδια από το υπέδαφος και χρησιμοποιούν οχήματα για να τα τραβήξουν, ενώ έκανε λόγο ακόμη και για παρουσία όπλων.

«Αναγκαζόμαστε να τσιμεντώνουμε τα καπάκια των υπονόμων»

Ο Χάρης Δούκας αποκάλυψε ότι ο Δήμος έχει αναγκαστεί να προχωρήσει σε ασυνήθιστες παρεμβάσεις προκειμένου να προστατεύσει τις υποδομές του από τις συνεχείς κλοπές. Όπως ανέφερε, σε ορισμένες περιοχές τσιμεντώνονται τα καπάκια των υπονόμων, ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση στα υπόγεια καλώδια. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στην Ιερά Οδό, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, ο δημοτικός φωτισμός έχει αποκατασταθεί τρεις έως τέσσερις φορές εξαιτίας επαναλαμβανόμενων κλοπών. «Οι βανδαλισμοί συνεχίζονται», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι πραγματοποιούνται ακόμη και συγκολλήσεις στους πυλώνες φωτισμού για την προστασία τους.

Ο δήμαρχος ζήτησε στενότερη συνεργασία μεταξύ Δημοτικής Αστυνομίας και Ελληνικής Αστυνομίας, με κοινές περιπολίες και ενίσχυση των μέτρων επιτήρησης. «Οι δραματικές εξελίξεις δείχνουν ότι αυτές οι συμμορίες χαλκού είναι ένα απόστημα που πρέπει να σπάσει άμεσα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι καταγγελίες για προηγούμενες απόπειρες κλοπής στην Πλάκα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά του δημάρχου σε καταγγελίες για προηγούμενες απόπειρες αφαίρεσης χαλκού από μετρητές στην περιοχή της Πλάκας. Όπως σημείωσε, υπάρχουν πληροφορίες ότι είχαν προηγηθεί μία ή δύο ανάλογες απόπειρες, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές καταγγελίες πρέπει να διερευνηθούν. Ο Χάρης Δούκας υποστήριξε παράλληλα ότι χρειάζονται παρεμβάσεις στις υποδομές φυσικού αερίου, με τους μετρητές να τοποθετούνται σε κατάλληλα και προσβάσιμα σημεία, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη επαρκούς αερισμού των χώρων όπου βρίσκονται τέτοιες εγκαταστάσεις, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος συσσώρευσης αερίου σε περίπτωση διαρροής.

«Χάθηκαν ανθρώπινες ζωές»

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο δήμαρχος Αθηναίων στάθηκε στην ανθρώπινη διάσταση της τραγωδίας, επισημαίνοντας ότι οι κλοπές υποδομών δεν αποτελούν απλώς περιστατικά οικονομικής ζημίας, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή. «Φτάσαμε εδώ δυστυχώς από συμμορίες οι οποίες κλέβουν χαλκό. Χάθηκαν ανθρώπινες ζωές», ανέφερε.

Η τραγωδία στην Πλάκα, με έξι ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας της έκρηξης, ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από την παράνομη αφαίρεση υλικών από κρίσιμες υποδομές. Την ίδια στιγμή, οι τρεις συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές ποινικές κατηγορίες, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.

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