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31.10.2026 12:09

Τσουκαλάς: «Δεν αρκεί η απόσυρση του άρθρου 23 – Να μας πει ο Πιερρακάκης ποιος συνέταξε και ποιος ενέκρινε τη διάταξη»

31.10.2026 12:09
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«Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη, επιχειρώντας να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό με μια πρωτοφανή, στα νομικά χρονικά, διάταξη», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Open, σχετικά με την απόσυρση του άρθρου 23 του κυβερνητικού νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «δεν αρκεί η απόσυρση» και ζήτησε από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, να διευκρινίσει «ποιος συνέταξε τη διάταξη και ποιος την ενέκρινε». «Δεν ξέρει ο κ. Πιερρακάκης; Δεν βλέπει, ως υπουργός Οικονομικών, τα άρθρα των νομοσχεδίων που καταθέτει το υπουργείο του;», διερωτήθηκε.

Εξηγώντας το περιεχόμενο της επίμαχης διάταξης, ανέφερε ότι αυτή προέβλεπε πως, σε περίπτωση σύναψης διμερούς σύμβασης μεταξύ οφειλέτη και fund, ο οφειλέτης δεν θα μπορούσε να αμφισβητήσει την οφειλή, ακόμη και αν ανερχόταν, για παράδειγμα, σε 100.000 ευρώ, αλλά θα ήταν υποχρεωμένος να υπογράψει τη συμφωνία. Όπως σημείωσε, ακόμη και αν εξυπηρετούσε κανονικά τη ρύθμιση για τέσσερα ή πέντε χρόνια, σε περίπτωση που καθυστερούσε για τέσσερις μήνες την καταβολή μιας δόσης, το fund θα μπορούσε να προχωρήσει σε κατάσχεση χωρίς να εκδώσει διαταγή πληρωμής και χωρίς να παρέχεται στον οφειλέτη δικαίωμα ανακοπής. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να κατασχεθεί ακόμη και η κατοικία των εγγυητών.

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχείρησε, μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, να αφαιρέσει ουσιαστικά το σύνολο των προβλέψεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Όπως υποστήριξε, με μία μόνο διάταξη επιχειρήθηκε να καταργηθούν όλα τα ένδικα μέσα που διαθέτει μέχρι σήμερα ο οφειλέτης για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του.

«Η κυβέρνηση πρέπει να απολογηθεί. Επιχείρησε να πάρει τις περιουσίες των πολιτών νύχτα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι, μετά το αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για απόσυρση της διάταξης και την ανάδειξη του ζητήματος, η κυβέρνηση έσπευσε να την αποσύρει.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και σε άλλη πρόβλεψη του νομοσχεδίου, η οποία αφορά τους οφειλέτες που επιδιώκουν απευθείας διμερή ρύθμιση της οφειλής τους με τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων (servicer). Όπως εξήγησε, προβλέπεται συγκεκριμένο όριο προκαταβολής για την επίτευξη της ρύθμισης.

«Για να μην υπάρχει κάποια παρανόηση, σε άλλο άρθρο της η κυβέρνηση ψηφίζει ότι, αν ένας οφειλέτης χρωστάει, για παράδειγμα, 30.000 ευρώ, πρέπει μέσα σε έναν μήνα να καταβάλει το 15% του ποσού, προκειμένου να μην προχωρήσει ο πλειστηριασμός. Είναι εφικτό αυτό;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι μέχρι πρότινος δεν υπήρχε αντίστοιχη νομοθετική πρόβλεψη για συγκεκριμένο ποσοστό προκαταβολής.

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