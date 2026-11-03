Pizza Fan: Στον αέρα 2.500 εργαζόμενοι – Ο επενδυτής που παραμένει στο σκοτάδι, τα σενάρια πτώχευσης και η κρίσιμη μάχη για την επόμενη ημέρα

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Η τύχη περίπου 2.500 εργαζομένων της Pizza Fan κρίνεται στις εξελίξεις των επόμενων ωρών, με τη σημερινή τριμερή συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας, το μεσημέρι, να θεωρείται καθοριστική για το μέλλον της αλυσίδας. Εκπρόσωποι της εργοδοσίας, των εργαζομένων και της πολιτικής ηγεσίας καλούνται να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, την ώρα που τα καταστήματα παραμένουν κλειστά, οι εργαζόμενοι αναζητούν απαντήσεις και στο παρασκήνιο συζητείται πλέον ανοιχτά το ενδεχόμενο αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Το ερώτημα που κυριαρχεί είναι εάν υπάρχει πράγματι επενδυτής που ενδιαφέρεται να αναλάβει την επιχείρηση ή εάν η υπόθεση οδηγείται σε μια διαδικασία με απρόβλεπτες συνέπειες για το προσωπικό και το δίκτυο των καταστημάτων.

Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την άλλοτε ισχυρή αλυσίδα εστίασης. Οι δικαστικές εξελίξεις και η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών έχουν προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στη λειτουργία της, με τις επιπτώσεις να μην περιορίζονται στα εταιρικά καταστήματα, αλλά να επεκτείνονται και στο δίκτυο των franchise. Για χιλιάδες εργαζομένους, η αβεβαιότητα αφορά πλέον το εάν θα εξακολουθήσουν να έχουν δουλειά τις επόμενες εβδομάδες. Ήδη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ολοκληρώθηκε η καταβολή των δεδουλευμένων του Οκτωβρίου, τόσο στους εργαζομένους της μητρικής εταιρείας όσο και σε εκείνους των καταστημάτων franchise. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι καταβλήθηκαν και οι ασφαλιστικές εισφορές. Η εξέλιξη έβαλε προσωρινό τέλος στην αγωνία εκατοντάδων οικογενειών που περίμεναν να εισπράξουν τα δεδουλευμένα τους. Δεν έλυσε, όμως, το ουσιαστικό πρόβλημα. Η πληρωμή ενός μήνα δεν αποτελεί εγγύηση ότι η αλυσίδα θα επαναλειτουργήσει κανονικά, ούτε ότι οι θέσεις εργασίας θα διατηρηθούν.

Στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης θα βρεθεί και το ιδιοκτησιακό μέλλον της Pizza Fan. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Συνδικάτου Επισιτισμού, κ. Βασίλη Αρχιμανδρίτη, «έχει ειπωθεί επίσημα ότι υπάρχει επενδυτής και έχει ειπωθεί επίσημα ότι θέλει να πτωχεύσει την εταιρεία». Η συγκεκριμένη αναφορά προκαλεί εύλογα ερωτήματα για το περιεχόμενο των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και κυρίως για το σχέδιο που ενδεχομένως υπάρχει για την επόμενη ημέρα της επιχείρησης.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό ποιος είναι ο φερόμενος επενδυτής, ούτε έχει παρουσιαστεί επισήμως κάποια δεσμευτική πρόταση εξαγοράς. Αντίστοιχα, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία ότι έχει ληφθεί απόφαση για πτώχευση ή ότι έχει ξεκινήσει σχετική διαδικασία.

Τα πιθανά σενάρια για την επόμενη ημέρα είναι τρία, όπως έχει αναφέρει και η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Το πρώτο είναι να συνεχιστεί η λειτουργία της επιχείρησης υπό το σημερινό ιδιοκτησιακό καθεστώς. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να ξεπεραστούν τα προβλήματα χρηματοδότησης, να αποκατασταθεί η τροφοδοσία των καταστημάτων και να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κεφάλαια για την κάλυψη των καθημερινών υποχρεώσεων. Πρόκειται για μια λύση που προϋποθέτει την αποκατάσταση της λειτουργικής και οικονομικής δραστηριότητας της εταιρείας.

Το δεύτερο ενδεχόμενο αφορά την είσοδο νέου επενδυτή, ο οποίος θα μπορούσε να αναλάβει το σύνολο ή μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μια τέτοια εξέλιξη ενδεχομένως να άνοιγε τον δρόμο για την επαναλειτουργία καταστημάτων, χωρίς ωστόσο να σημαίνει αυτομάτως ότι θα διατηρηθούν όλες οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Κρίσιμο στοιχείο θα είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας, οι υποχρεώσεις που θα αναλάβει ο νέος ιδιοκτήτης και το εάν θα πρόκειται για μεταβίβαση της επιχείρησης ή για απόκτηση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων.

Το τρίτο σενάριο, το πλέον δυσμενές, είναι η διακοπή λειτουργίας και η υπαγωγή της εταιρείας σε πτωχευτική διαδικασία. Μια τέτοια εξέλιξη θα άνοιγε ένα νέο μέτωπο για τους εργαζομένους, καθώς θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν ζητήματα αποζημιώσεων, εκκρεμών συμβάσεων και διεκδίκησης των νόμιμων απαιτήσεών τους. Ωστόσο, η πτώχευση δεν σημαίνει αυτομάτως ότι όλοι οι εργαζόμενοι απολύονται την ίδια στιγμή. Οι συνέπειες εξαρτώνται από τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, αλλά και από τη νομική σχέση κάθε εργαζομένου με την επιχείρηση στην οποία απασχολείται.

Εδώ βρίσκεται και μία από τις σημαντικότερες ιδιαιτερότητες της υπόθεσης. Από τους περίπου 2.500 εργαζομένους του συνολικού δικτύου, περίπου 550 απασχολούνται στη μητρική εταιρεία, ενώ οι υπόλοιποι εργάζονται σε καταστήματα franchise. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν όλοι τον ίδιο εργοδότη. Οι επιχειρηματίες που διαχειρίζονται τα καταστήματα μέσω δικαιόχρησης έχουν αυτοτελείς εργοδοτικές υποχρεώσεις και η τύχη των εργαζομένων τους δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε επίπεδο μητρικής εταιρείας. Ακόμη και μια ενδεχόμενη εξαγορά της Pizza Fan δεν θα εξασφάλιζε από μόνη της τη συνέχιση της λειτουργίας όλων των καταστημάτων του δικτύου.

Την ίδια ώρα, πρόσθετη ανησυχία έχουν προκαλέσει καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται εργαζόμενοι σε ορισμένα καταστήματα. Εκπρόσωποι σωματείων έχουν αναφερθεί σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εργαζόμενοι φέρονται να κλήθηκαν να παραλάβουν χρήματα και ταυτόχρονα να υπογράψουν έγγραφα απόλυσης. Οι καταγγελίες αυτές έχουν κινητοποιήσει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, κ. Γιώργος Στεφανάκης, έχει καλέσει τους εργαζομένους να μην υπογράφουν έγγραφα που τους παραδίδονται από εργοδότες χωρίς προηγουμένως να έχουν ενημερωθεί για τις νομικές συνέπειες και να έχουν συμβουλευτεί τα σωματεία τους.

Στη Θεσσαλονίκη, η κατάσταση είναι επίσης δύσκολη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΤΕΠΕ Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Πιερίας, Αστέριο Παναγιώτου, περίπου 150 εργαζόμενοι βρέθηκαν σε καθεστώς αβεβαιότητας μετά το κλείσιμο επτά καταστημάτων, τεσσάρων εταιρικών και τριών franchise. Στο μεταξύ, τα στοιχεία των ελέγχων που έχει πραγματοποιήσει η Επιθεώρηση Εργασίας προσθέτουν ακόμη μία διάσταση στην υπόθεση. Όπως έχει ανακοινώσει η κ. Νίκη Κεραμέως, κατά την τελευταία διετία πραγματοποιήθηκαν 165 έλεγχοι στην επιχείρηση, από τους οποίους προέκυψαν πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 730.000 ευρώ. Η υπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι οι συμβάσεις εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν και ότι η υποχρέωση καταβολής μισθών και ασφαλιστικών εισφορών δεν καταργείται επειδή μια επιχείρηση αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα ή αναστέλλει τη λειτουργία της.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης έχει αναφερθεί στις δυνατότητες που προβλέπει η εργατική νομοθεσία σε περιπτώσεις καταγγελίας συμβάσεων ή επίσχεσης εργασίας, καθώς και στις διαδικασίες που, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορούν να οδηγήσουν στην πρόσβαση των εργαζομένων στις προβλεπόμενες παροχές ανεργίας. Για τους ανθρώπους, ωστόσο, που εργάζονται στην Pizza Fan, το ζητούμενο δεν είναι να περάσουν από τη μισθοδοσία στο επίδομα ανεργίας, αλλά να διατηρήσουν τις θέσεις τους.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κινητικότητα που καταγράφεται μεταξύ των επιχειρηματιών του δικτύου franchise. Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Κυριακή πραγματοποιήθηκε συνάντηση ιδιοκτητών καταστημάτων franchise σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με αντικείμενο τις εξελίξεις και τις προοπτικές συνέχισης της δραστηριότητάς τους.

Η σημερινή τριμερής στο υπουργείο Εργασίας αναμένεται, επομένως, να αποτελέσει το πρώτο ουσιαστικό τεστ για το εάν υπάρχει συγκεκριμένος δρόμος εξόδου από την κρίση. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα ζητήσουν απαντήσεις για την επαναλειτουργία των καταστημάτων, την ύπαρξη επενδυτή, τις προθέσεις της διοίκησης και το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης ή πτώχευσης. Πάνω απ’ όλα, όμως, θα απαιτήσουν να γνωρίζουν τι θα συμβεί με τις συμβάσεις τους και εάν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα βρεθούν ξαφνικά εκτός εργασίας, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Η προγραμματισμένη συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας αναμένεται να ενισχύσει την πίεση προς την εργοδοσία και την πολιτική ηγεσία. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων και νομικών ενεργειών, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

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