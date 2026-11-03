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03.11.2026 08:46

Οι ΗΠΑ χτύπησαν το ιρανικό νησί Κεσμ κοντά στα Στενά του Ορμούζ

03.11.2026 08:46
Qeshm Island
Φωτογραφία αρχείου

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Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν χθες, Δευτέρα (2/11), το ιρανικό νησί Κεσμ, στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Τα πλήγματα καταγράφτηκαν παραμονή των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν στην εφημερίδα, οι επιθέσεις εντάσσονται στο πλαίσιο σειράς περιορισμένης έκτασης βομβαρδισμών του στρατού των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με μια από τις πηγές της WSJ, ο αμερικανικός στρατός θέλει οι επιδρομές του να παραμείνουν μυστικές, για να μη δημιουργηθεί η εντύπωση πως οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας.

Το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι ακούστηκαν πέντε εκρήξεις στο Κεσμ και ότι κάτοικοι είδαν δυο αεροσκάφη να πετούν στην περιοχή.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο, το Πεντάγωνο παρέπεμψε στο μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), από το οποίο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής απάντηση.

«Το Ιράν θέλει συμφωνία, το συντομότερο δυνατό. Θα μπορούσε να γίνει!», ανέφερε χθες ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μέσω Truth Social.

Αν και καταγράφεται αποκλιμάκωση από τον Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εντείνουν τις απειλές τους τις τελευταίες ημέρες, με φόντο τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές και την μετεκλογική αβεβαιότητα στο Ισραήλ.

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