Εκλογές ΗΠΑ 2026: Τι κρίνεται στην κάλπη, τι κινδυνεύει να χάσει ο Τραμπ και πού ελπίζουν οι Δημοκρατικοί

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Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, οι Αμερικανοί, σε μια εκλογική αναμέτρηση που μπορεί να αλλάξει ριζικά τις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον και να καθορίσει τα τελευταία δύο χρόνια της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για τις λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές (midterms), που πραγματοποιούνται στο μέσο της τετραετούς προεδρικής θητείας. Δεν εκλέγεται πρόεδρος, αλλά ανανεώνεται η σύνθεση του Κογκρέσου, του ομοσπονδιακού νομοθετικού σώματος των ΗΠΑ.

Το βασικό ερώτημα είναι απλό: Θα διατηρήσουν οι Ρεπουμπλικανοί τον έλεγχο του Κογκρέσου ή θα αποκτήσουν οι Δημοκρατικοί τη δυνατότητα να μπλοκάρουν την πολιτική Τραμπ;

Το Κογκρέσο αποτελείται από δύο σώματα, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

Σήμερα εκλέγονται:

435 βουλευτές: Ανανεώνεται το σύνολο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η θητεία τους είναι διετής και για την πλειοψηφία απαιτούνται 218 έδρες.

Ανανεώνεται το σύνολο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η θητεία τους είναι διετής και για την πλειοψηφία απαιτούνται 218 έδρες. 35 γερουσιαστές: Από τις 100 έδρες της Γερουσίας ανανεώνονται 33 με την κανονική διαδικασία και άλλες δύο μέσω ειδικών εκλογών. Οι γερουσιαστές έχουν εξαετή θητεία.

Από τις 100 έδρες της Γερουσίας ανανεώνονται 33 με την κανονική διαδικασία και άλλες δύο μέσω ειδικών εκλογών. Οι γερουσιαστές έχουν εξαετή θητεία. 36 κυβερνήτες πολιτειών: Παράλληλα διεξάγονται πολλές τοπικές και πολιτειακές αναμετρήσεις.

Οι εκλογές δεν γίνονται με ενιαίο εθνικό ποσοστό, όπως στην Ελλάδα. Κάθε εκλογική περιφέρεια αναδεικνύει τον δικό της βουλευτή και κάθε πολιτεία ψηφίζει χωριστά για τις έδρες της Γερουσίας που ανανεώνονται.

Πού βρίσκεται σήμερα η μάχη

Οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν σήμερα και τα δύο σώματα, αλλά με διαφορετικά περιθώρια ασφαλείας.

Στη Γερουσία διαθέτουν 53 έδρες έναντι 47 της ομάδας των Δημοκρατικών, στην οποία υπολογίζονται και δύο ανεξάρτητοι.

Στη Βουλή η πλειοψηφία τους είναι οριακή. Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τριών εδρών για να ανακτήσουν τον έλεγχό της, ενώ για τη Γερουσία χρειάζονται τέσσερις.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις θεωρούν πιθανότερη μια νίκη των Δημοκρατικών στη Βουλή, ενώ η μάχη για τη Γερουσία παραμένει δυσκολότερη και πιο αμφίρροπη.

Τι κινδυνεύει να χάσει ο Τραμπ, σε τι ελπίζουν οι Δημοκρατικοί

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνει πρόεδρος ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Όμως, αν χάσει την πλειοψηφία στη Βουλή, θα περιοριστεί σημαντικά η δυνατότητά του να περνά τη νομοθετική του ατζέντα.

Οι Δημοκρατικοί θα μπορούν να μπλοκάρουν νομοσχέδια, να ελέγχουν κρίσιμες κοινοβουλευτικές επιτροπές και να ξεκινούν έρευνες για τις αποφάσεις και τις δραστηριότητες της κυβέρνησης.

Αν χαθεί και η Γερουσία, το πλήγμα θα είναι μεγαλύτερο. Το σώμα αυτό εγκρίνει σημαντικούς κυβερνητικούς διορισμούς, ομοσπονδιακούς δικαστές και υποψηφιότητες για το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Τραμπ θα διατηρήσει τις εκτελεστικές εξουσίες του, αλλά θα δυσκολευτεί πολύ περισσότερο να μετατρέψει τις πολιτικές του επιλογές σε νόμους.

Οι Δημοκρατικοί ποντάρουν κυρίως στη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής, την οικονομική ανασφάλεια και τον πόλεμο με το Ιράν, επιδιώκοντας να μετατρέψουν τις εκλογές σε δημοψήφισμα για την προεδρία Τραμπ.

Πρώτος στόχος τους είναι η Βουλή, όπου η ανατροπή της πλειοψηφίας απαιτεί σχετικά περιορισμένα εκλογικά κέρδη.

Ο δεύτερος, δυσκολότερος στόχος είναι η Γερουσία, όπου χρειάζονται νίκες σε κρίσιμες πολιτείες και διατήρηση των δικών τους εδρών.

Μια σημαντική εκλογική επιτυχία θα τους επέτρεπε όχι μόνο να περιορίσουν τον Τραμπ, αλλά και να αποκτήσουν πολιτική δυναμική ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Πώς θα είναι η επόμενη ημέρα

Τρία είναι τα βασικά σενάρια:

1. Οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν και τα δύο σώματα. Ο Τραμπ συνεχίζει με ισχυρή κοινοβουλευτική στήριξη και αποκτά νέα πολιτική ώθηση.

2. Οι Δημοκρατικοί κερδίζουν τη Βουλή, αλλά όχι τη Γερουσία. Πρόκειται για το σενάριο που θεωρείται πιθανότερο. Η νομοθετική διαδικασία δυσκολεύει, οι κοινοβουλευτικοί έλεγχοι εντείνονται, αλλά ο Τραμπ διατηρεί μεγαλύτερη ευχέρεια στους διορισμούς.

3. Οι Δημοκρατικοί κερδίζουν και τα δύο σώματα. Ο πρόεδρος θα αντιμετωπίσει πολύ ισχυρότερα θεσμικά αντίβαρα, με αυξημένη πιθανότητα πολιτικών αδιεξόδων.

Υπάρχει, ωστόσο, μια κρίσιμη διευκρίνιση: ο πρόεδρος δεν χρειάζεται ψήφο εμπιστοσύνης από το Κογκρέσο για να παραμείνει στην εξουσία. Το αμερικανικό σύστημα δεν λειτουργεί όπως το ελληνικό κοινοβουλευτικό.

Πότε θα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα

Οι κάλπες κλείνουν σταδιακά, καθώς οι ΗΠΑ καλύπτουν διαφορετικές ζώνες ώρας. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται από τη 01:00 της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας, ενώ η καταμέτρηση θα συνεχίζεται τις επόμενες ώρες.

Η επιστολική και η πρόωρη ψηφοφορία, που έχουν ήδη κινητοποιήσει εκατομμύρια πολίτες, μπορεί να καθυστερήσουν την οριστικοποίηση ορισμένων αμφίρροπων αναμετρήσεων.

Η νέα σύνθεση του Κογκρέσου αναλαμβάνει στις 3 Ιανουαρίου 2027.

Το βέβαιο είναι ότι οι Αμερικανοί δεν εκλέγουν νέο πρόεδρο. Αποφασίζουν, όμως, πόση πολιτική και θεσμική ισχύ θα διαθέτει ο Ντόναλντ Τραμπ μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

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