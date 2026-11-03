Κυριάκος Πιερρακάκης: Καλεί σε κατάθεση υποψηφιοτήτων έως την Παρασκευή για την προεδρία της ΕΚΤ

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Έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου ζητά ο Κυριάκος Πιερρακάκης από τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τους υποψηφίους για την προεδρία της ΕΚΤ, μετά την ανακοίνωση της Κριστίν Λαγκάρντ ότι θα αποχωρήσει πρόωρα από τη θέση της.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης απηύθυνε την πρόσκληση ως πρόεδρος του Eurogroup, σύμφωνα με εκπρόσωπο του οργάνου που επικαλείται το Bloomberg.

Οι υπουργοί Οικονομικών των 21 χωρών της Ευρωζώνης θα κάνουν μια πρώτη αποτίμηση των υποψηφιοτήτων για την ΕΚΤ στη συνεδρίαση της 9ης Νοεμβρίου.

Η Λαγκάρντ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα αποχωρήσει στις 7 Φεβρουαρίου 2027, περίπου εννέα μήνες πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της, προκειμένου να μπορεί να τοποθετείται για ζητήματα πέρα από τη νομισματική πολιτική. Στο παρελθόν έχει εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει στη δημόσια συζήτηση ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

Οι υποψηφιότητες Ντε Κος και Κνοτ

Μεταξύ των υποψηφίων βρίσκονται ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας και νυν επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, καθώς και ο πρώην επικεφαλής της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας, Κλάας Κνοτ.

Οι δύο έχουν πραγματοποιήσει τους τελευταίους μήνες επαφές σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν τη στήριξη κυβερνήσεων.

Κατά την εκτίμηση του Bloomberg, καθοριστική για την τελική επιλογή αναμένεται να αποδειχθεί η στάση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος έχει συναντηθεί και με τους δύο, και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Αλλαγές σε τρεις από τις έξι θέσεις

Η αναζήτηση διαδόχου της Λαγκάρντ εντάσσεται σε ευρύτερες αλλαγές στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ, καθώς η διαδικασία αντικατάστασης έχει αρχίσει και για την Ίζαμπελ Σνάμπελ και τον επικεφαλής οικονομολόγο Φίλιπ Λέιν. Συνολικά, οι αλλαγές αφορούν τρεις από τις έξι θέσεις της Επιτροπής.

Για τη Σνάμπελ, η οποία έχει την ευθύνη των αγορών και αναμένεται να αποχωρήσει στις αρχές Ιανουαρίου, περίπου έναν χρόνο πριν ολοκληρωθεί η οκταετής θητεία της, το Eurogroup παρέτεινε την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έως τις 27 Νοεμβρίου. Η θητεία του Λέιν ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2027.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες στις 26 και 27 Νοεμβρίου, με το Bloomberg να αναφέρει ότι αναμένεται πρόοδος στις επιλογές προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του διαδόχου της Λαγκάρντ. Δύο εβδομάδες νωρίτερα θα προηγηθεί άτυπη συνάντησή τους.

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