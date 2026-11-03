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03.11.2026 13:44

Διπλό φονικό στη Φθιώτιδα: Ο θείος σκότωσε τους ανιψιούς του στις Λιβανάτες – Πώς έγινε η αιματηρή συμπλοκή (videos/photos)

03.11.2026 13:44
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Σοκ έχει προκαλέσει η διπλή δολοφονία που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (3/11) σε χοιροστάσιο στις Λιβανάτες Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με το LamiaReport, θύματα είναι δύο αδέρφια υπήκοοι Ινδίας ηλικίας 24 και 26 ετών και δράστης ένας 45χρονος ομεοθνής τους, ο οποίος είναι θείος τους. Μάλιστα φέρεται ο ίδιος να είχε φροντίσει ώστε τα δύο νεαρά άτομα να έρθουν στην Ελλάδα για δουλειά.

Η αιματηρή συμπλοκή ξέσπασε γύρω στις 11:00 το πρωί εντός των εγκαταστάσεων του χοιροστασίου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ο 45χρονος χρησιμοποίησε μαχαίρι εναντίον των δύο νεαρών, καταφέρνοντάς τους πολλαπλά και βαριά χτυπήματα.

Αμέσως μετά την πράξη του, ο δράστης ανέβηκε σε ένα από τα ψηλά σιλό ζωοτροφών της μονάδας και, ευρισκόμενος σε κατάσταση αμόκ, απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του πέφτοντας στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από ολόκληρη τη Φθιώτιδα. Χρειάστηκε η άμεση παρέμβαση ειδικού διαπραγματευτή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΥΔΕΕ) Λαμίας, ο οποίος κατάφερε να μεταπείσει τον 45χρονο και να τον πείσει να κατέβει με ασφάλεια στο έδαφος και να παραδοθεί.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την παράδοσή του, ο 45χρονος έφερε και ο ίδιος τραύματα από μαχαίρι, πιθανότατα από την πάλη που προηγήθηκε με τα δύο αδέλφια.

Ο ένας από τους δύο ανιψιούς άφησε την τελευταία του πνοή επί τόπου στον χώρο του χοιροστασίου. Ο δεύτερος νεαρός διακομίστηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, όπου δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης μεταφέρθηκε φρουρούμενος και ο 45χρονος δράστης για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την αντιμετώπιση των τραυμάτων του, πριν οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Την προανάκριση για το αποτρόπαιο έγκλημα διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, τα στελέχη της οποίας λαμβάνουν καταθέσεις από τους υπόλοιπους εργαζόμενους και τους υπεύθυνους της επιχείρησης, προκειμένου να διαλευκανθούν τα ακριβή κίνητρα της διπλής δολοφονίας.

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