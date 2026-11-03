Ρούλα Κορομηλά: «Σε αυτά τα παράσιτα που έκλεψαν το δικαίωμα στη ζωή από παιδιά, κανένα ελαφρυντικό»

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Την έντονη οργή της για την υπόθεση της ΜΚΟ που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών εξέφρασε η Ρούλα Κορομηλά η οποία μέσα από μια ανάρτησή της στα social media ξέσπασε, ζητώντας από τη Δικαιοσύνη να αντιμετωπίσει χωρίς επιείκεια τους ενόχους.

«Η δικαιοσύνη οφείλει να είναι αμείλικτη»

Μέσα από ένα εκτενές μήνυμα στα Instagram Stories της, η Ρούλα Κορομηλά εξέφρασε την αγανάκτησή της για όσα έρχονται στο φως αναφορικά με την υπεξαίρεση σημαντικών ποσών που συγκεντρώθηκαν μέσω εράνων για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία εκείνων που θα αποδειχθεί ότι εκμεταλλεύτηκαν την αγωνία των οικογενειών και την προθυμία των πολιτών να βοηθήσουν, στερώντας από παιδιά που πάλευαν το δικαίωμα στη ζωή.

«Σε αυτά τα παράσιτα που έκλεψαν το δικαίωμα στη ζωή από παιδιά που έδιναν την πιο σκληρή μάχη η δικαιοσύνη οφείλει να είναι αμείλικτη. Κανένα ελαφρυντικό», έγραψε χαρακτηριστικά, με την παρουσιάστρια να μην περιορίζεται στην καταδίκη της καταγγελλόμενης απάτης, αναδεικνύοντας και την ηθική διάσταση μιας υπόθεσης στην οποία η ανθρώπινη αλληλεγγύη φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο παράνομου οικονομικού οφέλους. «Η επιτομή της απανθρωπιάς και ηθικής εξαθλίωσης πρέπει να καταδικάζεται πριν μετατραπεί σε κανονικότητα. Η απληστία αυτών που σκότωσαν το μέλλον των παιδιών και η καπηλεία της ανθρώπινης αλληλεγγύης πρέπει να ξεριζωθούν οριστικά. Να προστατευτεί η αξιοπρέπεια και η ελπίδα της κοινωνίας μας» πρόσθεσε.

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