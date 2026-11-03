Γιώργος Χρανιώτης: «Είχα πάει στο ιατρείο της Καρνεάδου – Έδωσα 400 ευρώ για θεραπεία και σκευάσματα» (Video)

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Τη δική του εμπειρία από το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, περιέγραψε ο Γιώργος Χρανιώτης, αποκαλύπτοντας ότι είχε επισκεφθεί και ο ίδιος αυτό το μέρος, κατά το παρελθόν.

Σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της θεατρικής παράστασης «Λύκοι», ο ηθοποιός τόνισε ότι είχε πληρώσει περίπου 400 ευρώ για την επίσκεψη και τα σκευάσματα που προμηθεύτηκε, ωστόσο, υπογράμμισε ότι πολύ γρήγορα άρχισε να έχει αμφιβολίες για τη θεραπεία που του πρότειναν, με αποτέλεσμα να διακόψει τις επισκέψεις του.

«Με το που έφτασα στο ιατρείο και πλήρωσα την επίσκεψή μου και μετά, δυστυχώς για μένα και για την έλλειψη ευφυΐας μου, πήγα απέναντι στο φαρμακείο στην κυρία αυτή για να προμηθευτώ αυτά τα βάμματα. Το μετάνιωσα σε μια-δυο μέρες, γιατί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Με πήραν τηλέφωνο, αλλά τους είπα ότι δεν με ενδιαφέρει καθώς ήταν εκτός budget μου, που ούτως ή άλλως ήταν εκτός budget μου. Η θεραπεία μαζί με τα φαρμακευτικά αυτά παράλογα θα πρέπει να μου στοίχισε γύρω στα 400 ευρώ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

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