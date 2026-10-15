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15.10.2026 16:12

Θάνατος Μαζωνάκη: Αστυνομική έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου

15.10.2026 16:12
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Παρουσία του εισαγγελέα είναι σε εξέλιξη έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Στο χώρο βρίσκονται, επίσης, οι δικηγόροι της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου. Οι δύο γιατροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Εντός των επόμενων ημερών θα είναι έτοιμη η ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ζητήσει να γίνοτν εξετάσεις και σε ειδικό εργαστήριο στη Γερμανία.

«Ο τεχνικός μας σύμβουλος ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο έρευνας αλλά έχουμε ζητήσει να πάνε οι εξετάσεις και στη Γερμανία σε ένα εργαστήριο εξειδικευμένο, όπου θα γίνει μια ανάλυση 1.600 φαρμακευτικών ουσιών. Αναμένουμε προς το τέλος της εβδομάδας, στις αρχές της επόμενης, τα τελικά επικυρωμένα αποτελέσματα», δήλωασε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης στον ΣΚΑΪ. 

Η πλευρά της Γάκα έχει ζητήσει να γίνει έλεγχος στο σπίτι του τραγουδιστή για φαρμακευτικά σκευάσαματα. «Είναι ένα επιχείρημα που δεν έχει βάση, η μιδαζολάμη και η προποφόλη δεν είναι για οικιακή χρήση», τόνισε ο Χαράλαμπος Λυκούδης.

Η 19χρονη κόρη των γιατρών κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα ότι η μητέρα της, της είχε κάνει δύο φορές πλασμαφαίρεση.

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