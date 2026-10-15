Εκτός κινδύνου ο 18χρονος Αιγύπτιος που τον μαχαίρωσαν στο Μεταξουργείο – Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση 

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Καρτέρι είχαν στήσει στον 18χρονο Αιγύπτιο, τον οποίο μαχαίρωσαν στο προαύλιο σχολείου στο Μεταξουργείου.

Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ομάδα παιδιών να τρέχει. Ο 18χρονος που είναι ασυνόδευτος πρόσφυγας είχε μεταβεί μαζί με ομοεθνή του στο μίνι μάρκετ. Επιστρέφοντας δέχθηκαν επίθεση από ομάδα νεαρών αλβανικής καταγωγής.

Ο 18χρονος Αιγύπτιος κατάφερε να απομακρυνθεί, αλλά ένας από τους δράστες τον πρόλαβε και τον μαχαίρωσε πισώπλατα με μαχαίρι τύπου karambit.

Οι αρχές έχουν συγκεντρώσει βιντεοληπτικό υλικό και προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Κατόπιν κλήσης του διευθυντή του σχολείου, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία. Ο 18χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην θωρακοχειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Σωτηρία. Το απόγευμα θα υποβληθεί σε αξονική.

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