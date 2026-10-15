Χανιά: Κατέρρευσε μέρος του κτιρίου των ιταλικών στρατώνων – Έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους

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Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση Πυροσβεστικής και ΕΜΑΚ στους παλιούς Ιταλικούς στρατώνες (πρώην πολεμικό Μουσείο) στα Χανιά, μετά από κατάρρευση μέρους του κτιρίου.

Υπάρχει έντονη ανησυχία πως υπάρχουν εγκλωβισμένοι αφού στον χώρο μένουν συνήθως άστεγοι για να προφυλαχθούν από την κακοκαιρία.

Στο σημείο βρίσκεται δύναμη της Πυροσβεστικής και αναμένεται σκύλος ανίχνευσης της ΕΜΑΚ.

Με ειδικό Μηχανισμός εντοπισμου ήχου δει σημείο επιχειρούν πάνω από 10 πυροσβέστες με 2 οχήματα

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