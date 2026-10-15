Χειροπέδες σε 11 οπαδούς της Μπόρατς Μπάνια Λούκα στη Λιοσίων – Βρέθηκαν ρόπαλα και σιδερογροθιές

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Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (14/10) στη Λεωφόρο Λιοσίων, όταν οπαδοί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, η οποία αντιμετωπίζει σήμερα τον Παναθηναϊκό, συγκεντρώθηκαν σε σημείο κοντά στο ξενοδοχείο που έμεναν και διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία, με την κατάσταση να προκαλεί ένταση. Κατά την επέμβαση της αστυνομίας συνελήφθησαν 11 άτομα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην κατοχή των συλληφθέντων εντοπίστηκαν αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα, μεταξύ των οποίων ρόπαλα, μεταλλική ράβδος και σιδερογροθιές.
Οι 11 συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ομάδα από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, με τα μέτρα ασφαλείας να βρίσκονται στο επίκεντρο ενόψει του αγώνα.
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