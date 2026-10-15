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15.10.2026 10:24

Σε 24ωρη απεργία κατεβαίνουν οι οδηγοί των ΚΤΕΛ – «Ζητούν υπηρετικό προσωπικό, όχι οδηγούς», τι καταγγέλλουν

15.10.2026 10:24
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φωτογραφία αρχείου

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Την ώρα που οι ελλείψεις οδηγών αποτελούν μείζον πρόβλημα για τις συγκοινωνιακές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ καταγγέλλουν ότι οι αποδοχές τους παραμένουν αμετάβλητες από το 2009. 

Γι’ αυτό, σε συνδυασμό με την στασιμότητα στο θέμα της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε 24ωρη απεργία στις 3 Νοεμβρίου.

Οπως καταγγέλλουν, η διοίκηση των ΚΤΕΛ ισχυρίστηκε ότι οι οδηγοί λαμβάνουν 1.500 ευρώ, κάτι που οι ίδιοι διαψεύδουν. Χαρακτηριστικά, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), Αλέξανδρος Μπαλακέρας, ανέφερε πως μετά από 30 χρόνια υπηρεσίας, λαμβάνει 1.224 ευρώ…

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΣΜΕ, Θεμιστοκλή Αμπλά, οι εργοδοτικές οργανώσεις των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για απευθείας διαπραγματεύσεις, με αποτέλεσμα η υπόθεση να οδηγηθεί στον ΟΜΕΔ. Μετά από περίπου έναν χρόνο διαδικασιών, οι διαδοχικές αποφάσεις δεν κατέληξαν σε εφαρμόσιμη συμφωνία. Η ΟΣΜΕ προσέφυγε στο Εφετείο Αθηνών.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις για μισθολογικές αυξήσεις 5% και στη συνέχεια 4% δεν αποσαφήνισαν επαρκώς τον τρόπο εφαρμογής τους, καθώς στον κλάδο ισχύουν διαφορετικά μισθολογικά καθεστώτα. Ο κ. Αμπλάς κατηγόρησε τον ΟΜΕΔ ότι δεν εκπλήρωσε τον ρόλο του στη διευκόλυνση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών εξαγγελιών περί ενίσχυσης των συλλογικών συμβάσεων. «Στα ΚΤΕΛ ψάχνουν για υπηρετικό προσωπικό αντί για οδηγούς» κατηγόρησε την διοίκηση.

Την ίδια στιγμή, οι ιδιοκτήτες ΚΤΕΛ έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να αναζητήσουν εργαζομένους από χώρες όπως η Ινδία και η Αίγυπτος, προκειμένου να καλύψουν τις ελλείψεις, οι οποίες εκτιμάται ότι φτάνουν τις 500 θέσεις οδηγών. Η ΟΣΜΕ επαναφέρει μάλιστα, τις προειδοποιήσεις της για ζητήματα οδικής ασφάλειας, επικαλούμενη εξαντλητικά ωράρια και διπλοβάρδιες, όπως αποκαλύφθηκε μετά το ατύχημα στη Βούλα.

Παράλληλα, οι συνδικαλιστές αντιδρούν στο αίτημα των ΚΤΕΛ για κρατική ενίσχυση 20 εκατ. ευρώ λόγω της ενεργειακής κρίσης. 

Με περίπου 30.000 εργαζομένους στον κλάδο, η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς καθυστερούν και οι 12 διαγωνισμοί για την παραχώρηση των περιφερειακών συγκοινωνιών. 

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