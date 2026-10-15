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15.10.2026 07:19

Άρση απαγορευτικού από τις 9 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά – Τι ισχύει για Λαύριο και Ραφήνα

15.10.2026 07:19
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Αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλεί η κακοκαιρία, με τα πρωινά δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής να επηρεάζονται από το απαγορευτικό απόπλου.

Για το λιμάνι του Πειραιά, η άρση του απαγορευτικού αναμένεται από τις 9:00 το πρωί, ενώ τα δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα έως τότε παραμένουν ανεκτέλεστα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το λιμάνι του Πειραιά, τα πλοία προετοιμάζονται για την επιβίβαση των επιβατών και των οχημάτων, ωστόσο οι αναχωρήσεις δεν πραγματοποιούνται στις αρχικά προγραμματισμένες ώρες. Μετά τις 9:00 αναμένεται να ξεκινήσουν οι αναχωρήσεις, με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιρειών, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Διαφορετική είναι η εικόνα για τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τόσο για τα συμβατικά πλοία όσο και για τα ταχύπλοα δελφίνια. Η εκτέλεσή τους εξαρτάται από την κρίση του πλοιάρχου και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Για τον λόγο αυτό, οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή το αρμόδιο Λιμεναρχείο, προκειμένου να ενημερώνονται για το αν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιό τους.

Στο λιμάνι της Ραφήνας, τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα, με εξαίρεση το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι, το οποίο, σύμφωνα με την ενημέρωση, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά.

Αντίστοιχα, από το λιμάνι του Λαυρίου παραμένουν ανεκτέλεστα όλα τα πρωινά δρομολόγια.

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες εκδίδουν ανακοινώσεις για τις αλλαγές στα δρομολόγια και τις ώρες αναχώρησης, ενώ νέα ενημέρωση αναμένεται στις 12:00 το μεσημέρι, ώστε να αποσαφηνιστεί πώς θα εξελιχθεί η ακτοπλοϊκή κίνηση στη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με την πορεία της κακοκαιρίας.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να ελέγχουν τις τελευταίες ανακοινώσεις των εταιρειών και να επικοινωνούν με τα αρμόδια πρακτορεία ή τις λιμενικές αρχές πριν μεταβούν στο λιμάνι, καθώς οι ώρες αναχώρησης και η εκτέλεση των δρομολογίων ενδέχεται να μεταβληθούν.

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ΠΕΜΠΤΗ 15.10.2026 09:34
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