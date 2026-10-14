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14.10.2026 23:48

Λυκόβρυση: Χειροπέδες σε 18χρονο και 20χρονο έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη – Εξαπάτησαν 90χρονη αφαιρώντας της τιμαλφή

14.10.2026 23:48
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Δύο νεαροί, ηλικίας 18 και 20 ετών, συνελήφθησαν στη Λυκόβρυση μετά από επεισοδιακή καταδίωξη ενώ νωρίτερα είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένη αφαιρώντας της τιμαλφή και μετρητά. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απείθεια.

Ειδικότερα, Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της ΕΛ.ΑΣ, αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, εντόπισε δύο άτομα, που κινούνταν ύποπτα, να εξέρχονται από την πιλοτή πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Ειρήνης. Παράλληλα κοντά στο σημείο εντόπισε και ένα ΙΧ αυτοκίνητο, που τους περίμενε και στο οποίο επέβαιναν δύο ακόμη άτομα.

Ο αστυνομικός ενημέρωσε σχετικά την υπηρεσία του, και μια Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. εντόπισε το ύποπτο όχημα στη λεωφόρο Ειρήνης, κοντά σε πρατήριο καυσίμων. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε αντίθετα στην οδό Δεξαμενής με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Λίγα μέτρα παρακάτω στη συμβολή των οδών Δεξαμενής και Βουλγαροκτόνου, το όχημα συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο ΙΧ και στη συνέχεια προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Στον οδηγό του οχήματος που ενεπλάκη στη μετωπική σύγκρουση παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες, ενώ ο ίδιος δεν επιθυμούσε τη διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μετά τις διαδοχικές συγκρούσεις οι τέσσερις επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημα και διέφυγαν τρέχοντας. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν δύο από αυτούς, έναν 18χρονο και έναν 20χρονο, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Παράλληλα, αστυνομικοί που μετέβησαν στην πολυκατοικία όπου είχαν εντοπιστεί αρχικά οι δράστες βρήκαν μια 90χρονη, η οποία κατήγγειλε ότι είχε πέσει θύμα απάτης από τα συγκεκριμένα άτομα. Σύμφωνα με την καταγγελία της, της είχαν αποσπάσει 700 ευρώ σε μετρητά, ένα πεντόλιρο και τιμαλφή άγνωστης αξίας, τα οποία, όπως ανέφερε, ήταν μεγάλης χρηματικής αξίας.

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