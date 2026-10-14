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14.10.2026 21:44

ΑΑΔΕ: Κιβώτιο έκρυβε οπλοστάσιο, είχε προορισμό τη Βουλγαρία

14.10.2026 21:44
Mahairi

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Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, οι τελωνειακοί ελεγκτές του τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, κατά τη διενέργεια τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο και προχώρησαν σε περαιτέρω εξέταση με το αυτοκινούμενο σύστημα X-Ray.

   Το κοντέινερ, με δηλωθέν εμπόρευμα «Γυαλιά ηλίου, χάντρες», είχε αφιχθεί από λιμένα της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Ο ακτινοσκοπικός έλεγχος αποκάλυψε ύποπτες περιοχές εντός του εμπορευματοκιβωτίου. Στον καθολικό φυσικό έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκαν 24 χαρτοκιβώτια που περιείχαν συνολικά 3.081 τεμάχια όπλων.

   Αναλυτικά κατασχέθηκαν:

  •    1.900 στιλέτα
  •   470 μαχαίρια-πεταλούδα
  •    300 σπαθιά (μήκος λάμας 45 εκατοστά)
  •    175 σπαθιά (μήκος λάμας 50 εκατοστά)
  •    120 σπαθιά (μήκος λάμας 42 εκατοστά)
  •    110 σιδηρογροθιές
  • 6 μαχαίρια-καράμπιτ (κυρτά μαχαίρια)

  Τα παραπάνω είδη εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί όπλων και κατασχέθηκαν κατόπιν ενημέρωσης και σύμφωνης γνώμης της εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης. Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στις εμπορευματικές ροές συνεχίζονται, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της νομιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 22:43
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