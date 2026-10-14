Σοβαρά τραυματισμένος πρόσφυγας μαθητής μετά από επίθεση με μαχαίρι έξω από σχολείο – Συνελήφθη ένα άτομο

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Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας ανήλικος μαθητής, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλους ανήλικους στο κέντρο της Αθήνας, αργά το απόγευμα της Δευτέρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που ο μαθητής, αιγυπτιακής καταγωγής που είχε φτάσει στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας, βρισκόταν έξω από το εσπερινό σχολείο.

Σύμφωνα με μαρτυρία άλλου ανήλικου που ήταν μπροστά στην επίθεση, κατά τη διάρκεια διαλείμματος, οι δύο ανήλικοι επισκέφθηκαν γειτονικό μίνι μάρκετ. Κατά την έξοδό τους, δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από ομάδα περίπου 15 ατόμων, αλβανικής καταγωγής, αγνώστων στοιχείων. Κατά το επεισόδιο, ο ίδιος δέχθηκε γρονθοκόπημα στο πρόσωπο, ενώ ο δράστης επιτέθηκε στον άλλον ανήλικο με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα στην πλάτη και τον καταδίωξε ως τον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Ο διευθυντής, ακούγοντας τις φωνές, βγήκε έξω, εντόπισε τον τραυματισμένο μαθητή και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί προσέφεραν πρώτες βοήθειες, τοποθετώντας ειδική σφραγίδα πνεύμονα (chest seal) στο τραύμα, πριν ο ανήλικος διακομισθεί με ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».

Στον χώρο του σχολείου εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος και ένα ματωμένο μεταλλικό μαχαίρι χωρίς λαβή, μήκους 11 εκατοστών, το οποίο κατασχέθηκε από την Αστυνομία. Σύμφωνα με τον διευθυντή, οι δράστες ενδέχεται να είναι μαθητές του συστεγαζόμενου πρωινού γυμνασίου.

Κατά την εξέταση υλικού από κάμερες ασφαλείας, ο ανήλικος αναγνώρισε ως δράστη της επίθεσης με μαχαίρι άτομο που φορούσε γκρι φόρμα και κουκούλα φούτερ. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ σημειώνεται πως δεν κατέστη δυνατή η εξέταση του τραυματία στο νοσοκομείο λόγω της κατάστασής του.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας από τους φερόμενους ως δράστες, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας συνεχίζει τις έρευνες για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων εμπλεκομένων, εξετάζοντας και βιντεοληπτικό υλικό.

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