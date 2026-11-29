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Υπάρχει η ακρίβεια που βιώνουν καθημερινά εκατομμύρια Έλληνες και υπάρχει και η ακρίβεια όπως την αντιλαμβάνονται ορισμένοι από τους καλοζωισμένους ισχυρότερους επιχειρηματίες της χώρας. Στην πρώτη περίπτωση, οι άνθρωποι μετρούν τα ευρώ στο ταμείο, περιορίζουν τις αγορές τους, κόβουν από βασικές ανάγκες και αγωνιούν εάν ο μισθός ή η σύνταξη θα φτάσει μέχρι το τέλος του μήνα. Στη δεύτερη, το πρόβλημα ερμηνεύεται από τους επιχειρηματίες που πλουτίζουν από την ακρίβεια, ως υπερβολική γκρίνια των καταναλωτές γκρινιάζουν, ενώ πέφτουν ευθύνες, λέει, και στα μέσα ενημέρωσης διότι δημιουργούν, κατά την άποψη αυτή, λανθασμένες εντυπώσεις και τα πρόστιμα χαλούν τη φήμη των επιχειρήσεων.

Καλώς ήρθατε στον υπέροχο κόσμο της επιχειρηματικής αλαζονείας. Οι τελευταίες δηλώσεις του Γιάννη Μασούτη, προέδρου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, και του Σπύρου Θεοδωρόπουλου, προέδρου του ΣΕΒ, στο συνέδριο του ΙΕΛΚΑ, θα μπορούσαν να αποτελούν υλικό σατιρικής επιθεώρησης, εάν δεν αφορούσαν ένα τόσο οδυνηρό κοινωνικό πρόβλημα.

Γιατί χρειάζεται πραγματικά μια εντυπωσιακή απόσταση από την καθημερινότητα των ανθρώπων για να αντιμετωπίζεις την αγωνία τους για τις τιμές των τροφίμων περίπου ως αποτέλεσμα κακής καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Και χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας για να εμφανίζεις τις επιχειρήσεις περίπου ως τα μεγάλα θύματα μιας κατάστασης από την οποία εκατομμύρια πολίτες προσπαθούν απλώς να επιβιώσουν.

Ο Μασούτης, το μαρούλι και τα εισιτήρια των 300 ευρώ

Ο Γιάννης Μασούτης προσέφερε ίσως την πιο χαρακτηριστική στιγμή αυτής της επιχειρηματικής αντίληψης. Αναρωτήθηκε, ουσιαστικά, πώς γίνεται οι καταναλωτές να διαμαρτύρονται επειδή το μαρούλι ακριβαίνει κατά πέντε λεπτά, ενώ την ίδια ώρα κάποιοι πληρώνουν 200 και 300 ευρώ για εισιτήρια συναυλιών ή δίνουν σημαντικά ποσά για ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Μάλιστα!

Βρέθηκε, λοιπόν, η εξήγηση για την ακρίβεια. Δεν είναι ότι το καλάθι του σούπερ μάρκετ έχει γίνει δυσβάσταχτο. Δεν είναι ότι οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί σωρευτικά τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι ότι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες έχουν περιορίσει δραστικά τις δαπάνες τους.

Είναι ότι κάποιοι αγοράζουν ακριβά εισιτήρια για συναυλίες!

Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να πληρώσει 300 ευρώ για να παρακολουθήσει έναν δημοφιλή καλλιτέχνη δεν σημαίνει, προφανώς, ότι η οικογένεια που ζει με 1.000 ή 1.200 ευρώ τον μήνα δεν δυσκολεύεται να αγοράσει γάλα, λάδι, κρέας και απορρυπαντικό.

Αλλά αυτή η στοιχειώδης διάκριση φαίνεται πως χάθηκε κάπου ανάμεσα στα επιχειρηματικά συνέδρια και στους ισολογισμούς.

Και το μαρούλι των πέντε λεπτών; Πέντε λεπτά στο μαρούλι, λίγα λεπτά στο γάλα, περισσότερα στο τυρί, στο κρέας, στον καφέ, στα είδη καθαριότητας. Η ακρίβεια δεν μετριέται σε ένα προϊόν. Μετριέται στο άθροισμα εκατοντάδων αγορών, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο κ. Μασούτης επικαλέστηκε και την κυκλοφορία στους δρόμους, παρά τις υψηλές τιμές των καυσίμων.

Προφανώς, εάν οι άνθρωποι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους, τότε μάλλον δεν αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα!

Το ενδεχόμενο να μετακινούνται για να πάνε στη δουλειά τους, να μεταφέρουν τα παιδιά τους ή να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες φαίνεται πως δεν χωρά εύκολα σε αυτή τη συλλογιστική.

Και τώρα, παρακαλώ, να μη δημοσιοποιούνται τα πρόστιμα!

Η δεύτερη παρέμβαση του προέδρου των σούπερ μάρκετ ήταν ακόμη πιο αποκαλυπτική. Ο κ. Μασούτης γνωστοποίησε ότι έχει ζητηθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης να μη δημοσιοποιούνται τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις, επειδή πλήττουν τη φήμη τους.

Εδώ πλέον η σάτιρα σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει πόσο κοστίζει κάθε προϊόν, να συγκρίνει τιμές, να προσέχει τις προσφορές, να αναζητά το φθηνότερο καλάθι και να προσαρμόζει διαρκώς τη ζωή του.

Αλλά όταν μια επιχείρηση τιμωρείται για παράβαση της νομοθεσίας, καλό θα ήταν να μην το μαθαίνει ο κόσμος. Μην πληγωθεί η φήμη της!

Βεβαίως, ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι δεν είναι όλα τα πρόστιμα δίκαια. Και ασφαλώς κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει μια διοικητική κύρωση με τις νόμιμες διαδικασίες.

Άλλο όμως η δυνατότητα προσφυγής και άλλο η απαίτηση να περιοριστεί η δημόσια ενημέρωση για τις κυρώσεις.

Η διαφάνεια δεν είναι διαφημιστική υπηρεσία των επιχειρήσεων. Και η προστασία της εταιρικής φήμης δεν μπορεί να προηγείται του δικαιώματος των καταναλωτών στην πληροφόρηση.

Ο Θεοδωρόπουλος, οι επιχειρήσεις που… αδικούνται και ο «καλός σερίφης»

Από την πλευρά του, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ανακάλυψε έναν διαφορετικό υπεύθυνο για την οργή των καταναλωτών: την κυβέρνηση.

Όχι, όμως, κυρίως επειδή δεν κατάφερε να προστατεύσει αποτελεσματικά την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Αλλά επειδή, κατά την άποψή του, καλλιέργησε την αντίληψη ότι οι επιχειρήσεις ευθύνονται για την ακρίβεια, εμφανίζοντας τον εαυτό της ως τον «καλό σερίφη» που παρεμβαίνει με ελέγχους και πρόστιμα.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει τα τελευταία χρόνια όλα τα λάθη που μπορούσε, εξοργίζοντας τους καταναλωτές.

Και πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν υπερασπιστεί αποτελεσματικά τη θέση τους στον δημόσιο διάλογο.

Με άλλα λόγια, ένα σημαντικό μέρος του προβλήματος, σύμφωνα με αυτή τη συλλογιστική, είναι επικοινωνιακό.

Δεν έχουν εξηγήσει αρκετά καλά οι επιχειρήσεις πόσο αδικούνται! Ο κ. Θεοδωρόπουλος υποστήριξε ακόμη ότι ο καταναλωτής αποτελεί την περιουσία των επιχειρήσεων και ότι χωρίς αυτόν δεν μπορούν να επιβιώσουν.

Απολύτως σωστό.

Μόνο που ο καταναλωτής δεν είναι απλώς η περιουσία κανενός. Είναι άνθρωπος, εργαζόμενος, συνταξιούχος, γονιός, με πραγματικές ανάγκες και περιορισμένο εισόδημα.

Και όταν διαμαρτύρεται για την ακρίβεια, δεν συμμετέχει σε κάποια επικοινωνιακή εκστρατεία δυσφήμησης της επιχειρηματικότητας.

Περιγράφει τη ζωή του.

Οι τζίροι, τα κέρδη και η πραγματικότητα των νοικοκυριών

Ασφαλώς, η εικόνα της αγοράς δεν είναι μονοδιάστατη. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ενεργειακό κόστος, αυξήσεις μισθοδοσίας, λειτουργικές δαπάνες και πιέσεις στα περιθώρια κέρδους. Δεν έχουν όλες οι αλυσίδες τα ίδια οικονομικά αποτελέσματα, ούτε κάθε ανατίμηση αποτελεί απόδειξη αισχροκέρδειας.

Όμως, το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια υψηλούς τζίρους, ενώ μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ενισχύσει σημαντικά το οικονομικό τους μέγεθος. Έχουν ρεκόρ κερδών.

Και εδώ βρίσκεται η κοινωνική αντίφαση.

Από τη μία πλευρά, οι επιχειρηματίες μιλούν για επενδύσεις, ενεργειακές αναβαθμίσεις, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Από την άλλη, οι καταναλωτές υποχρεώνονται να αναπροσαρμόζουν διαρκώς τις ανάγκες τους, αναζητώντας φθηνότερα προϊόντα, μικρότερες συσκευασίες και περισσότερες προσφορές.

Η αύξηση του τζίρου δεν ταυτίζεται πάντα με την αύξηση των καθαρών κερδών. Αλλά ούτε η επίκληση των μικρών περιθωρίων κέρδους κρύβει την έκρηξη των μεγεθών, και φυσικά δεν ακυρώνει τη δυσκολία των καταναλωτών.

Η συζήτηση για την ακρίβεια απαιτεί πραγματικά στοιχεία για το κόστος, τις τιμές, τα περιθώρια και την κατανομή των επιβαρύνσεων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Όχι υποδείξεις προς τους πολίτες για το πού ξοδεύουν τα χρήματά τους.

Δεν είναι πρόβλημα επικοινωνίας. Είναι πρόβλημα κοινωνικής απόστασης

Η μεγαλύτερη πρόκληση στις δηλώσεις των δύο επιχειρηματιών δεν βρίσκεται μόνο σε όσα είπαν, αλλά κυρίως σε όσα φαίνεται να υποτιμούν.

Την αγωνία του ανθρώπου που αφήνει προϊόντα στο ταμείο. Την οικογένεια που περιορίζει το κρέας και τα φρούτα. Τον συνταξιούχο που περιμένει την επόμενη πληρωμή για να γεμίσει το ψυγείο.

Δεν χρειάζεται κάποιος να κατηγορεί συλλήβδην τις επιχειρήσεις για να διαπιστώσει ότι τέτοιες τοποθετήσεις αποπνέουν μια εντυπωσιακή κοινωνική απόσταση.

Ούτε χρειάζεται να αθωώσει την κυβέρνηση για την ανεπαρκή αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Αλλά η ευθύνη της πολιτείας δεν εξαφανίζει την ευθύνη της αγοράς. Και η ευθύνη της αγοράς δεν περιορίζεται στην τήρηση των νόμων. Περιλαμβάνει και τον τρόπο με τον οποίο οι ισχυροί οικονομικοί παράγοντες αντιμετωπίζουν δημόσια τους ανθρώπους από τους οποίους εξαρτάται η δραστηριότητά τους.

Ας μην ανησυχούν, λοιπόν, οι κύριοι Μασούτης και Θεοδωρόπουλος τόσο πολύ για την κακή εικόνα των επιχειρήσεων.

Η εμπιστοσύνη δεν αποκαθίσταται με επικοινωνιακές εκστρατείες ούτε με τη σιωπή γύρω από τα πρόστιμα. Αποκαθίσταται με διαφάνεια, ανταγωνισμό, δίκαιες τιμές και σεβασμό.

Και κάτι τελευταίο για το περιβόητο μαρούλι. Όταν ένας άνθρωπος μετρά ακόμη και πέντε λεπτά στο σούπερ μάρκετ, δεν είναι απαραίτητα επειδή είναι μίζερος, παράλογος ή κακομαθημένος.

Μπορεί απλώς να είναι επειδή δεν του περισσεύουν. Και αυτό, για όποιον θέλει πραγματικά να καταλάβει την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, θα έπρεπε να είναι αρκετό.

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