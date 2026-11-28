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Με μια προσωπική αναφορά για το θέμα για το οποίο ο ίδιος βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες έκανε ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ Μίλτος Χατζηγιαννάκης, στο κλείσιμο των εργασιών του Εθνικού Συμβουλίου.

Ευχαρίστησε τα μέλη του κόμματος και του οργάνου για τα μηνύματα συμπαράστασης και ιδίως τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα για την στήριξή του.

«Το γεγονός ότι συνεχίζει να με στηρίζει, και ότι δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό του να σκεφτεί οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, με κάνει να τον ευχαριστώ ακόμα περισσότερο, από τα βάθη της ψυχής μου» σημείωσε μεταξύ άλλων.

«Αν θέλαμε όλοι εμείς εδώ να κάνουμε δουλειές και να δουλέψουμε με τη διαφθορά, θα ήμασταν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ» σημείωσε. Και διεμήνυσε: «Δε θα μας λυγίσουν. Θα πάμε μέχρι τέλους, μέχρι την τελική νίκη. Και όσο μας χτυπάνε, τόσο θα βγαίνουμε πιο δυνατοί».

Στην αρχή της ομιλίας του εξέπεμψε πολιτικά μηνύματα λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η δυστοπία Μητσοτάκη δεν είναι ούτε μονόδρομος ούτε νομοτέλεια» και πως «ζούμε τις τελευταίες μέρες της Πομπηίας. Το καθεστώς Μητσοτάκη οδεύει εμφανώς προς το μοιραίο τέλος του, υπό το βάρος των συνθηκών που το ίδιο έχει δημιουργήσει».

Συνέδριο στις 19 – 21 Φεβρουαρίου με 5 χιλιάδες συνέδρους

Στην αρχή της ομιλίας του έκανε μια αποτίμηση της πορείας του κόμματος μέχρι σήμερα, ενώ παρουσίασε τον οδικό χάρτη ως το συνέδριο που θα διεξαχθεί στις 19 – 20 – 21 Φεβρουαρίου 2027, για το οποίο οι σύνεδροι θα αναδειχθούν μια εβδομάδα νωρίτερα και αναμένεται, σύμφωνα με τον ίδιο, να ανέλθουν σε «τουλάχιστον πέντε χιλιάδες».

Εισηγήθηκε της σύνθεση των 4 Επιτροπών του Συνεδρίου και τους συντονιστές τους και στη συνέχεια σημείωσε ότι άμεσα θα ανοίξει η διαβούλευση μέχρι το Συνέδριο με μέλη και φίλους τόσο στην πλατφόρμα όσο και δια ζώσης, ενώ προανήγγειλε νέα καμπάνια εγγραφής μελών.

Πρότεινε ακόμη, όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου να είναι αυτοδίκαια σύνεδροι.

Ζήτησε κάθε Συντονιστική Επιτροπή να κάνει τουλάχιστον μία ανοιχτή συνέλευση για τα κείμενα του Συνεδρίου και κάλεσε τα μέλη σε εγρήγορση, να βρεθούν παντού «όπου γίνονται εκδηλώσεις, όπου υπάρχουν κοινωνικές συναθροίσεις, πρέπει να είστε κι εσείς εκεί και να μιλήσετε με τον κόσμο. Γιατί ένα κόμμα που γράφει τις θέσεις του με τα μέλη του δεν φτιάχνεται από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω».

Σε σχέση με την επικύρωση των πρώτων υποψηφιότητων στις εκλογικές περιφέρειες της χώρα (εκτός Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης) ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ διαβεβαίωσε: «Κανείς από τους υποψηφίους δεν ήρθε με προκρατημένη θέση, να είστε βέβαιοι. Δεν τους ρωτήσαμε από πού έρχονται. Τους ρωτήσαμε μόνο αν εκφράζονται από τις θέσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τους ευχαριστούμε, γιατί βάζουν το όνομά τους και τον αγώνα τους σε αυτή την προσπάθεια». Πρόσθεσε πως «κανένας υποψήφιος δεν θα τρέχει μόνος του. Τρέχει μαζί με την ομάδα του τόπου του, με τη Συντονιστική Επιτροπή, με τα μέλη. Γιατί αυτό που θα ορίσουμε σήμερα είναι μόνο μια αρχή. Από σήμερα βγαίνουμε ακόμα πιο έντονα: στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, στα νησιά. Βήμα βήμα, κουβέντα την κουβέντα, καφενείο το καφενείο, καφετέρια την καφετέρια».

Οι συντονιστές και τα μέλη των 4 Επιτροπών για το Ιδρυτικό Συνέδριο

Οι 4 επιτροπές του Ιδρυτικού Συνεδρίου όπως εγκρίθηκαν ύστερα από πρόταση του Γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ. Μίλτου Χατζηγιαννάκη στη 2η Σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης:

Επιτροπή Εκλογικού Προγράμματος

Συντονίστρια: Ευγενία Φωτονιάτα

Μέλη: Γιώργος Βασιλειάδης, Γιάννης Σώζος, Βαγγέλης Κανούλας, Πέτρος Κόκκαλης, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Ιωάννα Λαλιώτου, Δημήτρης Λιάκος, Θέμης Μουμουλίδης, Δημήτρης Νταφόπουλος, Χάρης Πανακούλιας, Αντώνης Παπαγιαννίδης, Παναγιώτης Παπαμιχαλόπουλος, Κώστας Τούμπουρος.

Επιτροπή Καταστατικού

Συντονιστής: Κώστας Γαβρόγλου

Μέλη: Μιχάλης Καλογήρου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Άννα Παπαδοπούλου, Αποστόλης Πέκας, Γιώργος Σάρλης, Φωτεινή Σιάνου, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Δημήτρης Χαλαζωνίτης

Επιτροπή Θέσεων

Συντονιστής: Διονύσης Τεμπονέρας

Μέλη: Τζένη Αδάμ-Βελένη, Πολυμέρης Βόγλης, Χρήστος Βρεττός, Ρόζα Βρεττού, Μαρία Γκασούκα, Δώρα Κοτσακά, Νίκος Μαραντζίδης, Δημήτρης Μπλάνης, Γραμματή Πάντζιου, Γιώργος Σιακαντάρης.

Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ)

Συντονιστής: Μίλτος Χατζηγιαννάκης

Μέλη: Βασίλης Αϊβαλής, Γιώργος Αλεξανδράκης, Σωτήρης Αλεξίου, Κλεονίκη Αποστολίδου, Στέλιος Αποστόλου, Εμμανουήλ Αυγερινός, Δημήτρης Βέττας, Νίκος Γαβαθάς, Βαΐος Γκανής, Κωστής Δήμτσας, Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος, Τζένη Διαμαντοπούλου, Γιάννης Δίνης, Κώστας Ζαχαριάδης, Δόμνα Καϊλίδου, Κώστας Καράγιωργας, Σταύρος Καραγκούνης, Κώστας Καρπουχτσής, Ευγενία Μαρία Κοντογεώργη, Κωστής Κοτσακάς, Γιάννης Κουτσιώρας, Γιώργος Κωνσταντινίδης, Στέλα Μανουσογεωργάκη, Χρήστος Μπγιάλας, Κώστας Μπουλμέτης, Θωμάς Μπουρνάρης, Νίκος Νυφούδης, Φωτεινή Παγκάλου, Σταυρούλα Παπαευθυμίου, Έφη Παπαλεξίου, Δημήτρης Πατερέλης, Νίκος Πέππας, Γιάννα Πεππέ, Μανώλης Πετρακάκης, Σωκράτης Ράτσης, Αντώνης Σαμιωτάκης, Αντώνης Σαουλίδης, Νίκος Σαράντης, Παναγιώτης Σελάχας-Ευσταθίου, Ελένη Σταυρακάκη, Στέλιος Συκάς, Βασίλης Τζούφης, Κωνσταντίνος Τσεφαλάς, Φοίβος Τσικλιάς, Νίκος Τσουρούτας, Κώστας Φουντούλης, Αγγελίνα Χατζοπούλου, Θάνος Χρονάς.

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