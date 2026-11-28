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Μια νέα, ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτική διάσταση αποκτά η υπόθεση με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», καθώς στο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιλαμβάνεται ειδική αναφορά σε γνωμοδότηση δικηγόρου της εταιρείας «Αθανασίου – Γεραπετρίτης και Συνεργάτες», με την οποία συνδεόταν στο παρελθόν ο σημερινός υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Το στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα δεν είναι μόνο η γνωμοδότηση που συντάχθηκε για λογαριασμό δημόσιας Διαχειριστικής Αρχής, αλλά κυρίως ότι, σύμφωνα με τα φορολογικά δεδομένα που επικαλείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η ίδια δικηγορική εταιρεία είχε τιμολογήσει υπηρεσίες ύψους 259.904 ευρώ προς την ΤΕΧΑΝ, μία από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε το Σάββατο με ιδιαίτερα κατηγορηματικό τρόπο, ξεκαθαρίζοντας ότι από τον Ιούλιο του 2019 βρίσκεται σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, δεν έχει καμία συμμετοχή στη συγκεκριμένη εταιρεία και δεν έχει εισπράξει έκτοτε οποιοδήποτε μέρισμα ή αμοιβή.

Ωστόσο, η δημόσια αντιπαράθεση δεν περιορίζεται πλέον στο εάν ο ίδιος είχε προσωπική συμμετοχή στις επίμαχες δραστηριότητες. Το ερώτημα που θέτει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφορά πρωτίστως τις συνθήκες επιλογής της δικηγόρου από τη Διαχειριστική Αρχή, σε μια υπόθεση όπου η εταιρεία με την οποία συνδεόταν επαγγελματικά είχε παράλληλη οικονομική σχέση με την ΤΕΧΑΝ.

Αυτή η διάσταση δημιουργεί ένα πρόσθετο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης για την κυβέρνηση, καθώς η υπόθεση αφορά έναν από τους στενότερους συνεργάτες του πρωθυπουργού, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά ήδη σοβαρές καταγγελίες για τη διαχείριση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων.

Η γνωμοδότηση που παραδόθηκε μέσα σε λίγες ώρες

H Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιγράφει αναλυτικά τις συνθήκες ανάθεσης γνωμοδότησης στη δικηγόρο και καθηγήτρια Νομικής Γαρυφαλλιά Αθανασίου. Η ανάθεση έγινε από τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με αντικείμενο τη νομική αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ των εταιρειών ΤΕΧΑΝ και ENVIPCO.

Το ζήτημα ήταν κρίσιμο, καθώς η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου είχε διατυπώσει ευρήματα σχετικά με τις σχέσεις των δύο επιχειρήσεων, οι προσφορές των οποίων είχαν χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του κόστους των πολυκέντρων ανακύκλωσης.

Η Διαχειριστική Αρχή επέλεξε τελικά τη Γαρυφαλλιά Αθανασίου, έναντι αμοιβής 2.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για γνωμοδότηση σχετικά με την εννοιολογική οριοθέτηση και ερμηνεία της ανεξάρτητης επιχείρησης.

Σύμφωνα με την εισαγγελική αναφορά, η γνωμοδότηση απεστάλη στον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής, Νικόλαο Μαμαλούγκα, λίγες μόλις ώρες μετά την υποβολή και αποδοχή της προσφοράς.

Το συμπέρασμά της ήταν ότι οι δύο εταιρείες δεν εμφάνιζαν δομική σχέση μέσω μετοχικών συνδέσεων ή διοικητικών οργάνων και ότι η συμβατική σχέση προμηθευτή και διανομέα δεν αναιρούσε την επιχειρηματική αυτοτέλειά τους.

Τα 259.904 ευρώ και το ερώτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Το πιο ουσιαστικό στοιχείο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταγράφει πως, σύμφωνα με τα δεδομένα του συστήματος myDATA της ΑΑΔΕ, η δικηγορική εταιρεία «Αθανασίου – Γεραπετρίτης και Συνεργάτες» είχε τιμολογήσει υπηρεσίες προς την ΤΕΧΑΝ συνολικού ύψους 259.904 ευρώ.

Από αυτά, 170.624 ευρώ αφορούσαν το 2024 και 89.280 ευρώ το 2025. Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή η γνωμοδότηση είχε ζητηθεί από δημόσια αρχή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί συγκεκριμένο ελεγκτικό εύρημα που σχετιζόταν με τις επιχειρήσεις ΤΕΧΑΝ και ENVIPCO.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επισημαίνει ότι δεν έχει διευκρινιστεί γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη δικηγόρος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, τη στιγμή που από τα φορολογικά στοιχεία προκύπτει η οικονομική σχέση της δικηγορικής εταιρείας με την ΤΕΧΑΝ.

Πρόκειται για ένα ερώτημα που αφορά την επιλογή του εξωτερικού νομικού συμβούλου από τη δημόσια διοίκηση και τις εγγυήσεις ανεξαρτησίας της γνωμοδότησης. Δεν αποδεικνύει, από μόνο του, ότι η γνωμοδότηση ήταν παράνομη ή ότι η συντάκτριά της παραβίασε κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας.

Η απάντηση Γεραπετρίτη: «Καμία συμμετοχή από το 2019»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επιχείρησε με τη δημόσια τοποθέτησή του να αποσυνδέσει πλήρως το πρόσωπό του από τις δραστηριότητες της δικηγορικής εταιρείας. Όπως διευκρίνισε, από τον Ιούλιο του 2019 τελεί σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν έχει καμία απολύτως συμμετοχή στην εταιρεία στην οποία ήταν προηγουμένως εταίρος και ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε αμοιβή ή μέρισμα κατά το διάστημα που μεσολάβησε.

Η διάκριση αυτή έχει ουσιαστική σημασία: η αναστολή της δικηγορικής ιδιότητας δεν ταυτίζεται αυτομάτως με τη διακοπή κάθε οικονομικής σχέσης με μια δικηγορική εταιρεία. Ο υπουργός, ωστόσο, δηλώνει ρητά ότι στη δική του περίπτωση δεν υφίσταται ούτε συμμετοχή ούτε οικονομικό όφελος από το 2019.

Συνεπώς, από τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν τεκμηριώνεται προσωπική συμμετοχή του υπουργού στη σύνταξη της γνωμοδότησης ή στις συναλλαγές της εταιρείας με την ΤΕΧΑΝ.

Η διαφωνία για το αντικείμενο της γνωμοδότησης

Ο υπουργός Εξωτερικών υποστηρίζει επίσης ότι η συνεργασία της δικηγορικής εταιρείας με την ΤΕΧΑΝ αφορούσε ζητήματα ιδιωτικού δικαίου, άσχετα με δημόσιους διαγωνισμούς ή θέματα ανακύκλωσης. Κατά τον ίδιο, η γνωμοδότηση συντάχθηκε προσωπικά από τη Γαρυφαλλιά Αθανασίου, λόγω της εξειδίκευσής της στο εταιρικό δίκαιο και στο δίκαιο του ανταγωνισμού.

Επισημαίνει ακόμη ότι η γνωμοδότηση δόθηκε πολύ μετά την προκήρυξη και κατακύρωση των επίμαχων διαγωνισμών, γεγονός που, κατά την επιχειρηματολογία του, αποκλείει την εμπλοκή της στη διαμόρφωση των όρων τους.

Εδώ βρίσκεται, ωστόσο, και μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στην υπουργική απάντηση και στο αντικείμενο της εισαγγελικής διερεύνησης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν υποστηρίζει ότι η γνωμοδότηση χρησιμοποιήθηκε για τη σύνταξη των αρχικών όρων των διαγωνισμών. Εξετάζει γιατί ζητήθηκε μεταγενέστερα, από ποιον και υπό ποιες συνθήκες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ευρήματα των ελεγκτικών αρχών.

Επομένως, το γεγονός ότι οι διαγωνισμοί είχαν ήδη ολοκληρωθεί δεν απαντά από μόνο του στο ερώτημα της επιλογής της συγκεκριμένης νομικής συμβούλου.

Από την άλλη πλευρά, η ύπαρξη προηγούμενης ή παράλληλης επαγγελματικής σχέσης μιας δικηγορικής εταιρείας με επιχείρηση δεν αρκεί από μόνη της για να στοιχειοθετήσει παράνομη σύγκρουση συμφερόντων.

Η επίθεση στην αξιοπιστία της εισαγγελικής αναφοράς

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης δεν περιορίστηκε στη διάψευση οποιασδήποτε προσωπικής εμπλοκής. Αμφισβήτησε και τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρεται στη δικηγορική εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιεί ανακριβή επωνυμία.

Σύμφωνα με τον υπουργό, από το 2019 η επωνυμία είχε τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει ρητή αναφορά στη δική του δικηγορική αναστολή. Επιπλέον, θεωρεί εσφαλμένη τη σύνδεση της προσωπικής γνωμοδότησης της Γαρυφαλλιάς Αθανασίου με τη δικηγορική εταιρεία.

Πρόκειται για ένα σημείο με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς ο υπουργός δεν αμφισβητεί απλώς την ερμηνεία των στοιχείων, αλλά θέτει ζήτημα ακρίβειας και αξιοπιστίας του ίδιου του εισαγγελικού εγγράφου. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει δικαστικά υπαινιγμούς που δημιουργούν, κατά την άποψή του, ψευδείς εντυπώσεις.

Η παρέμβασή του μεταφέρει έτσι μέρος της δημόσιας αντιπαράθεσης από την ουσία της υπόθεσης στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρουσιάζει τις σχετικές πληροφορίες.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις – Το πολιτικό πρόβλημα για το Μαξίμου

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων προκάλεσε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζήτησε από την κυβέρνηση και προσωπικά από τον υπουργό Εξωτερικών πλήρεις εξηγήσεις.

Η αξιωματική αντιπολίτευση εστιάζει στη σχέση μεταξύ της δημόσιας Διαχειριστικής Αρχής, της δικηγορικής εταιρείας και της ΤΕΧΑΝ, υποστηρίζοντας ότι τα δημοσιοποιημένα στοιχεία δημιουργούν σοβαρό ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων.

Η πολιτική πίεση επικεντρώνεται κυρίως στο γεγονός ότι η γνωμοδότηση χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση ευρημάτων ελεγκτικού οργάνου, ενώ υπήρχαν οικονομικές συναλλαγές μεταξύ της δικηγορικής εταιρείας και της ελεγχόμενης επιχείρησης.

Για το Μέγαρο Μαξίμου, η υπόθεση δημιουργεί μια δύσκολη επικοινωνιακή συνθήκη, καθώς η αντιπαράθεση αφορά τον υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πλέον στενούς και έμπιστους συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η δημόσια συζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στις προμήθειες των πολυκέντρων ανακύκλωσης. Επεκτείνεται στις σχέσεις δημόσιων αρχών, επιχειρήσεων και επαγγελματικών σχημάτων με τα οποία έχουν συνδεθεί κυβερνητικά πρόσωπα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει προκύψει προσωπική ποινική εμπλοκή του Γιώργου Γεραπετρίτη. Σημαίνει, όμως, ότι η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα πολιτική αντιπαράθεση, η οποία στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία εισαγγελικού εγγράφου.

Η μέχρι στιγμής αντίδραση του υπουργού είναι σαφής και κατηγορηματική. Το εάν η κυβέρνηση θα επιλέξει να τοποθετηθεί αυτοτελώς για τα ερωτήματα που αφορούν τη Διαχειριστική Αρχή παραμένει ανοιχτό.

Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο

Πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, η ουσία της υπόθεσης βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο διοικητικό γεγονός. Μια δημόσια Διαχειριστική Αρχή επέλεξε δικηγόρο για να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη σχέση δύο εταιρειών, ενώ η δικηγορική εταιρεία με την οποία συνδεόταν η συντάκτρια της γνωμοδότησης είχε οικονομικές συναλλαγές με τη μία από αυτές.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά ουσιαστικά να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες αυτής της επιλογής. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης απορρίπτει οποιαδήποτε προσωπική εμπλοκή και υποστηρίζει ότι δεν τίθεται ζήτημα δικηγορικής δεοντολογίας.

Ανάμεσα στις δύο αυτές τοποθετήσεις παραμένει το βασικό ερώτημα: με ποια κριτήρια επέλεξε η Διαχειριστική Αρχή τη συγκεκριμένη νομική σύμβουλο και ποια στοιχεία είχε στη διάθεσή της για την επαγγελματική σχέση του γραφείου με την ΤΕΧΑΝ;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι κρίσιμη για την πλήρη αποσαφήνιση της συγκεκριμένης πτυχής της υπόθεσης.

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