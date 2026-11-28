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Ο απερχόμενος Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι είναι πρόθυμος να αφήσει τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ να αναλάβει πρώτος την πρωθυπουργία στο πλαίσιο ενός συστήματος ανάληψης της πρωθυπουργίας εκ περιτροπής σε μια προτεινόμενη κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

Σε δηλώσεις του ο Νετανιάχου τόνισε ότι είναι έτοιμος να παραμερίσει την αρχή σύμφωνα με την οποία το κόμμα που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές ηγείται της κυβέρνησης, μπροστά σε (όπως τις χαρακτήρισε) υπαρξιακές απειλές για το Ισραήλ.

Η ευθύνη μου ως ηγέτης με υποχρεώνει να αφήσω τα πάντα στην άκρη και να αποδεχτώ ότι ο Γκάντι Άιζενκοτ πρώτα να ασκήσει τα καθήκοντα του πρωθυπουργού, έγραψε ο Νετανιάχου στο X και δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ μιας κυβέρνησης ενότητας.

Μέχρι χθες ο Νετανιάχου υποστήριζε ότι θα πρέπει να αναλάβει πρώτος την πρωθυπουργία γιατί το κόμμα του, το Λικούντ, κέρδισε τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου και έχει τις περισσότερες έδρες (27 έναντι 21 του Γιασάρ του Άιζενκοτ).

Μετά τις εκλογές, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ ανέθεσε στον Άιζενκοτ τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, καθώς οι εκλογές δεν έδωσαν σε κανένα κόμμα απόλυτη πλειοψηφία. Η προθεσμία των 28 ημερών λήγει σε λίγες ημέρες, αλλά ο Άιζενκοτ μπορεί να αιτηθεί και να πάρει ολιγοήμερη παράταση.

Αυτό όμως που δεν άλλαξε είναι η στάση του Νετανιάχου απέναντι στα αραβικά κόμματα (Ρά’αμ και Ενιαία λίστα), τα οποία χαρακτηρίζει «υποστηρικτές της τρομοκρατίας», αρνούμενος κάθετα κάθε συνεργασία μαζί τους.

Συνάντηση την Κυριακή για απευθείας συνομιλίες

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Γκάντι Άιζενκοτ πρόκειται να συναντηθούν το πρωί της Κυριακής για να ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις σχετικά με κυβέρνηση ενότητας, αναφέρουν αργά το Σάββατο τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός και νικητής των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου και ο αρχηγός του Γιασάρ, έπειτα από εβδομάδες δηλώσεων και αντιπαράθεσης φαίνεται ότι είναι έτοιμοι να αναζητήσουν κοινό έδαφος.

Είχε προηγηθεί, νωρίτερα το Σάββατο, η πρόταση του Νετανιάχου για κυβέρνηση εθνικής ενότητας με εκ περιτροπής πρωθυπουργία. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι δεχόταν να παραχωρήσει το πρώτο μισό της κυβερνητικής θητείας στον Άιζενκοτ, παρά το ότι υπολείπεται σε έδρες (27 για το Λικούντ του Νετανιάχου και 21 για το Γιασάρ τπου Άιζενκοτ.

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