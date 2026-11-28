Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέο κύμα άγριων επεισοδίων έλαβε χώρα σήμερα (28/11) στην Αλβανία με αφορμή τις συγκεντρώσεις για την 114η επέτειο της εθνικής της ανεξαρτησίας. Το σημείο «μηδέν» των διαδηλωτών είναι ο δρόμος μπροστά από το γραφείο του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, η κυβέρνηση του οποίου είναι αντιμέτωπη με διαδηλώσεις από τις 31 Μαΐου.

Όπως σημειώνουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, στις συγκεντρώσεις δίνουν το «παρών» και αρκετοί Αλβανοί από το εξωτερικό που επέστρεψαν στη χώρα για την επέτειο, η οποία υπό άλλες συνθήκες θα ήταν μια γιορτή ενότητας.

Στα βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στο Χ από όσα συμβαίνουν στα Τίρανα, φαίνονται εκατοντάδες διαδηλωτές με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να πετούν πέτρες, μολότοφ και άλλα αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σε ένα από τα βίντεο, μάλιστα, είναι τέτοια η ορμή των διαδηλωτών που υποχρεώνουν σε υποχώρηση τους «Αίαντες» της αστυνομίας.

LIVE 🚨🚨🚨 — Violent clashes continue between protesters and police at the anti-government protest in Albania. https://t.co/s7KDDAyIGN pic.twitter.com/p2XkGCIfZw — Tirana Report (@Tirana_Report) November 28, 2026

Ειδικά για τους «Αίαντες», η εμφάνισή τους με την αλβανίκη σημαία προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη ένταση καθώς οι διαδηλωτές επέκριναν τη χρήση εθνικών συμβόλων σε οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την καταστολή των κινητοποιήσεων.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τυλίχθηκαν στις φλόγες ένα αστυνομικό όχημα και ένας αστυνομικός. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί είναι σε επιφυλακή σε ολόκληρη την πρωτεύουσα της Αλβανίας.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τα επεισόδια κάνει λόγο για τουλάχιστον 11 τραυματίες: Έναν αστυνομικό, δύο δημοσιογράφους και οχτώ διαδηλωτές που έχουν παρουσιαστεί σε τμήματα επειγόντων περιστατικών. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Αλβανίας όλοι είναι σε σταθερή κατάσταση και τα τραύματά τους αντιμετωπίζονται από τους γιατρούς.

🚨🇦🇱 WATCH: PROTESTERS PUSH BACK RIOT POLICE IN TIRANA AFTER OFFICERS REPORTEDLY FIRE RUBBER BULLETS AT DEMONSTRATORS DEMANDING EDI RAMA’S RESIGNATION



⚡️TENSIONS ESCALATE AS ALBANIA’S INDEPENDENCE DAY PROTEST DESCENDS INTO VIOLENT CLASHES#Albania #FreeAlbania pic.twitter.com/zqTpO1UfoS November 28, 2026

Διαβάστε επίσης:

Politico για παραίτηση Λιάκου: Η πολιτική ειρωνεία πίσω από τη θητεία-αστραπή των 15 ημερών



Βρετανία: Έρευνα σε δεκάδες δικαστικές υποθέσεις για ανακριβές υλικό παραγόμενο από AI

Σκληρή προειδοποίηση Ιράν σε Ιράκ: «Μην γίνετε εργαλείο των πολιτικών του Τραμπ» – Στον πυρήνα της κρίσης τα κλειστά σύνορα και το πετρέλαιο