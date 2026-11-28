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Νέα έρευνα αναδεικνύει τους κινδύνους από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δικαιοσύνη, καθώς εντόπισε τουλάχιστον 25 δικαστικές υποθέσεις στη Βρετανία, στις οποίες δικηγόροι είχαν υποβάλλει δικόγραφα με ανύπαρκτες δικαστικές αποφάσεις και ανύπαρκτη νομολογία που είχαν δημιουργηθεί με εργαλεία AI.

Μεταξύ των υποθέσεων στις οποίες διαπιστώθηκε χρήση τεχνητής νοημοσύνης, συγκαταλέγεται και μια δικαστική διαμάχη μεταξύ δικηγόρων φορολογικού δικαίου. Η υπόθεση αμαυρώθηκε από αυτό που ο δικαστής χαρακτήρισε «απαράδεκτη» χρήση «παραισθήσεων της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης», καθώς και από παραπομπές σε ανύπαρκτες δικαστικές αποφάσεις.

Σε μια άλλη υπόθεση, αστυνομικός που διερευνούσε περιστατικό πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να συντάξει την κατάθεση του θύματος, με στόχο να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ποινή για τον δράστη.

Επιπλέον, σε δικαστική διαμάχη μεταξύ δύο πετρελαϊκών εταιρειών από τη Νιγηρία, δικηγόρος παρέθεσε μια δικαστική απόφαση που αποδιδόταν σε ανώτερο δικαστή, αλλά είχε κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Μετά από αυτό το περιστατικό, ο δικαστής προειδοποίησε για «τους κινδύνους που ενέχει η χρήση προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης χωρίς προηγούμενη επαλήθευση».

Τα περιστατικά κακής χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης μέσα στο 2026 –τουλάχιστον 25, σύμφωνα με την έρευνα του Bureau of Investigative Journalism, η οποία βασίστηκε σε δημοσιευμένες δικαστικές αποφάσεις– αυξάνονται παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις κορυφαίων εκπροσώπων της νομικής κοινότητας για τους κινδύνους από την αξιοποίηση της τεχνολογίας ως μέσου παράκαμψης διαδικασιών ή δημιουργίας ανυπόστατων νομικών επιχειρημάτων.

Ο Μπρετ Ντίξον, πρόεδρος του Law Society, δήλωσε στον Guardian ότι τα εκτενή δικαστικά έγγραφα που παράγονται από συστήματα AI, ιδίως όταν οι διάδικοι εκπροσωπούν τον εαυτό τους, επιβαρύνουν το έργο των δικαστών.

«Από ένα τρισέλιδο κείμενο που συντάσσει ένας δικηγόρος αξιοποιώντας την ανθρώπινη κρίση, περνάμε σε ένα ασύνδετο κείμενο 60 σελίδων που παράγεται από ένα εμπορικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου λόρδος Σέιλς δήλωσε ότι το δικαστήριο ανησυχεί «ολοένα και περισσότερο» για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, εκφράζοντας τον φόβο ότι η τεχνολογία ενδέχεται να οδηγήσει σε σταδιακή απώλεια δεξιοτήτων.

«Ο κίνδυνος δεν είναι απλώς ότι το εργαλείο ΑΙ δίνει λανθασμένη απάντηση. Ο μεγαλύτερος μακροπρόθεσμος κίνδυνος είναι ότι οι άνθρωποι σταδιακά χάνουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται αν η απάντηση που έδωσε είναι λανθασμένη», σημείωσε.

Ανύπαρκτες δικαστικές αποφάσεις και ανύπαρκτοι νόμοι

Σε αλλη υπόθεση, το Εφετείο δεν έκανε δεκτό το αίτημα κατηγορουμένου να προσφύγει κατά της απόφασης με την οποία κρίθηκε ένοχος για διάφορα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης. Ο άνδρας- ο οποίος είχε δηλώσει ένοχος- είχε εισβάλλει σε ένα σπίτι σπάζοντας με φτυάρι τη γυάλινη μπαλκονόπορτα. Εκεί είχαν οχυρωθεί η μητέρα των παιδιών του, μια φίλη της και το παιδί της. Ο δράστης τις απείλησε με ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας και στη συνέχεια διέφυγε, τραυματίζοντας κατά τη διαφυγή του έναν αστυνομικό.

Ο αστυνομικός που είχε αναλάβει την έρευνα συνέταξε την κατάθεση του θύματος, ανεβάζοντας στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Copilot της Microsoft απομαγνητοφωνημένο υλικό από τις συνεντεύξεις της μητέρας. Στη συνέχεια, έδωσε εντολή στο σύστημα να συντάξει ένα κείμενο που θα «εξασφάλιζε τη μεγαλύτερη δυνατή ποινή» και θα ήταν «τόσο συγκινητικό ώστε να κάνει έναν δικαστή ή αναγνώστη να κλάψει».

Αφού ο αστυνομικός απομακρύνθηκε από τα καθήκοντα πρώτης γραμμής, οι δικαστές του Εφετείου προειδοποίησαν ότι «κανένας αστυνομικός δεν πρέπει ποτέ να συντάσσει με αυτόν τον τρόπο οποιουδήποτε είδους κατάθεση».

«Έχουμε δει πόσο ευάλωτο είναι το δικαστικό σύστημα στην εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Μπράιαν Φλάναγκαν, αναπληρωτής καθηγητής στη Νομική Σχολή και τη Σχολή Εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Maynooth. «Ο πειρασμός θα είναι πάντα μεγάλος και οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν κατασκευασμένες νομικές αποφάσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό».

Τον περασμένο μήνα, το Συμβούλιο Πολιτικής Δικαιοσύνης (Civil Justice Council) συνέστησε να υπογράφουν οι μάρτυρες σε αστικές υποθέσεις δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνουν ότι οι καταθέσεις τους δεν έχουν συνταχθεί με τη χρήση εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης που έχει δημιουργήσει ή επηρεάσει το ουσιαστικό περιεχόμενό τους- συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών περιστατικών, της συλλογιστικής, των επιχειρημάτων και των απόψεων. Η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου υπογράμμισε επίσης την επείγουσα ανάγκη να θεσπιστούν κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από αυτοεκπροσωπούμενους πολίτες.

«Γνωρίζουμε για την αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα δικαστήριά μας και λαμβάνουμε μέτρα ώστε κάθε χρήση της τεχνολογίας να είναι ασφαλής, κατάλληλη και να υπόκειται στον απαραίτητο έλεγχο. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύουμε την υποστήριξη προς τα δικαστήρια μέσω της πρόσληψης επιπλέον δικαστών και νομικών υπαλλήλων, της αναβάθμισης των συστημάτων διαχείρισης υποθέσεων και της αξιοποίησης τεχνολογιών για τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως ακροαματικών διαδικασιών», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης.

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